Un abogado mediático frenó a los gritos la obra de Luis Brandoni por la ubicación de Patricia Bullrich en la platea

Para Luis Brandoni, la vuelta de las funciones de teatro en la Ciudad, el viernes pasado, fue un tanto accidentada. Es que un abogado mediático interrumpió la función que protagoniza en el Multiteatro, Acompañamiento, para decir que detrás de su butaca se encontraban sentadas dos personas y que no se respetaba la distancia determinada por protocolo para prevenir la propagación del coronavirus. Esas dos personas eran Patricia Bullrich y su pareja.

Christian D’Alessandro, quien realiza columnas sobre derecho y tercera edad en radio Cooperativa, fue quien decidió interrumpir la obra para decir que no se cumplían los protocolos ya que tenía personas sentadas detrás suyo cuando debe haber butacas libres entre los espectadores.

De acuerdo con lo que expresó D’Alessandro, en ese momento se dio cuenta de que las personas mal ubicadas eran la presidenta de Pro y su pareja.

En tanto, al igual que Carlos Rottemberg, quien expresó en varios medios que se cumplía con la distancia debida, Luis Brandoni dijo a LA NACION que el abogado inició “un escándalo” cuando en el teatro “se han cuidado mucho los protocolos” y expresó: “Si el señor quiso perjudicarnos porque una señora que no pertenece al peronismo vino a vernos, le salió el tiro por la culata porque ahora vendimos un récord de entradas”.

La versión del abogado

“Fui a verlo a Brandoni, con quien no comparto ideológicamente nada, pero destaco su calidad actoral. Si hace una obra voy a verlo”, dijo en el programa Duro de Callar, en Radio del Plata.

“Voy el sábado a la función de las 21, me tocó la fila 2, butaca 8” contó y detalló que pocos minutos después de comenzada la obra corrieron a un par de mujeres de la fila 3 para acomodar a dos personas.

¡ESTO ES @PatoBullrich! (Me pasó recién a mí)

⬇️⬇️



Hoy en la función del #Acompañamiento con #LuisBrandoni en el @multiteatro, entré con mi entrada paga (1800$) a disfrutar la obra y me senté en la butaca que tenía asignada en fila 2, asiento 8.

(sigue) pic.twitter.com/xXsqpghlgc — Christian Gonzalez D'Alessandro (@docdalessandro) June 20, 2021

“Las pusieron justo detrás mío, en un lugar que no se debe utilizar porque el aforo debe ser del 30 por ciento. El hombre se sienta atrás mío y la mujer al lado de él. Yo me puse incómodo porque no me gustaba la situación y no podía decirlo”, dijo.

El abogado quiso llamar la atención de la acomodadora para que esas personas se alejen, pero como “no le dio bola”, explicó que decidió expresar su incomodidad. “Cuando veo que nadie reaccionaba, paro la obra. Pido que saquen a esta persona de atrás y no la sacan. Brandoni corta la función, me doy vuelta y me doy cuenta que la mujer que estaba atrás mío era Patricia Bullrich. Brandoni se enoja y me dice que me devuelvan la plata. Yo les dije que no”, relató.

“Yo jugué de visitante porque no sabía que también estaban [Hernán] Lombardi, [Fernando] Iglesias”, continuó. Ante el pedido del abogado, la pareja de Bullrich se corrió una butaca, no obstante Bullrich se quedó en su lugar. “Para el costado de la fila 3 había lugar, se podían mover cuatro asientos mas”, dijo el abogado que de todas maneras se quedó a ver toda la función.

Carlos Rottemberg (@multiteatro) dice que yo dije que estaban en diagonal y que no infringe el protocolo. Yo dije que él se sentó detrás mío y ella @PatoBullrich en diagonal (puntos rojos) y luego su pareja se movió al lado (punto verde). La disposición de butacas no es recta. pic.twitter.com/zka4b6Lk69 — Christian Gonzalez D'Alessandro (@docdalessandro) June 21, 2021

“La situación fue incómoda, me avergonzó. Quise disfrutar una obra por la que pagué 1800 pesos, iba con ganas”, explicó el abogado quien admitió que antes de sentarse en su lugar sanitizó la butaca a pesar de que la acomodadora le había dicho que ese trabajo ya había sido realizado segundos antes.

“Encima Brandoni me dice que si no me gustaba me daban la plata porque el aforo se cumplía. Yo me cuido, cuido a mis viejos y quiero cuidar a los demás. Ya tengo las dos vacunas y mis viejos también, sino no salgo ni a la puerta. Esto no lo digo por Patricia Bullrich, lo digo por cualquiera, porque en las filas había lugar para que no se molestara al resto”, dijo.

Hoy desde su cuenta de Twitter, D’Alessandro le contestó con un gráfico al empresario teatral Carlos Rottemberg, quien dijo que no se infringía el protocolo al estar en diagonal.

“Rottemberg dice que yo dije que estaban en diagonal y que no infringe el protocolo. Yo dije que él [la pareja de la política] se sentó detrás mío y ella @PatoBullrich en diagonal (puntos rojos) y luego su pareja se movió al lado (punto verde). La disposición de butacas no es recta”, escribió.

La reacción de Brandoni

En diálogo con LA NACION, Luis Brandoni, que protagoniza la obra junto a David Di Napoli, explicó que al poco tiempo de comenzar la obra un hombre comenzó a gritar por lo que tuvo que interrumpir su actuación.

“Este señor [por D’Alessandro] pretendía hacer un escándalo y empezó a llamar a la acomodadora para decir que había gente mal sentada. Le dije al que se retirara si no se sentía cómodo en la obra y que se le iba a reintegrar el dinero. Incluso el público le dijo que no moleste más”, dijo Brandoni.

“Ya antes de comenzar la obra le tiró alcohol a la butaca y la acomodadora le dijo que ya había sido sanitizada. Está contando que se cuida mucho”, comentó el actor quien al tiempo aseguró: “Hemos cuidado mucho los protocolos, yo incluso al finalizar la función hago una broma por todos los protocolos que tenemos que cumplir y que cumple Carlos Rottemberg [dueño de Multiteatro], además el teatro es muy seguro, todos los teatros de la Argentina, porque en ninguno ha habido un solo caso de contagio [de coronavirus]”.

Ante la pregunta de si el marido de Bullrich estaba realmente sentado de manera correcta, Brandoni dijo: “Estaba correctísimo, la ubicación era perfecta, pero quizás el señor no sepa que ha cambiado el protocolo ahora, porque de un 30% de aforo permitido, pasaron al 50%, de manera tal que la sala de 500 asientos, se permitían 200 y había 71 ocupados, así que es muy difícil que alguien le respirara en la nuca, como dijo recién en un programa”.

Además, Brandoni dijo que tras la intervención de D’Alessandro, la función continuó sin problemas. “Yo corté dirigiéndome a mi compañero David, siguiendo el hilo del espectáculo, así que no se dañó la función”.

Por otra parte, dijo que cree que el enojo del abogado se dio por la presencia de Bullrich entre el público. “En un rosario de acusaciones dijo que no concuerda ideológicamente conmigo, pero que viene a verme porque soy buen actor”, relató Brandoni y cerró entre risas: “Pero si tenía ganas de hacer algún escándalo y perjudicarnos porque la señora [por Bullrich] que no es peronista haya ido al teatro, le salió el tiro por la culata porque ahora se han vendido muchas más entradas”.

Los posteos de Bullrich

A sabiendas del escándalo que se había originado por su ubicación en el teatro, Bullrich luego de felicitar desde su cuenta de Twitter al elenco de la obra, se limitó a subir las palabras de agradecimiento de Brandoni tras finalizar la obra.

“Cómo dice Beto Brandoni, tenemos que recuperar el teatro porteño, el tercero más importante del mundo. El teatro hace bien y lo necesitamos todos”, escribió junto al video de las palabras del actor quien destacó que “se cumplen todos los protocolos”.

Cómo dice Beto Brandoni, tenemos que recuperar el teatro porteño, el tercero más importante del mundo. El teatro hace bien y lo necesitamos todos. pic.twitter.com/eD8vXKFUk3 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 20, 2021

LA NACION