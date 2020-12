"Falsos": Alejandro Grimson aseguró que "están fabricando" tuits suyos

"Quienes atacan a mi hijo con tuits de sus 12 años y puras fake news ojalá un día tengan la valentía de decir una verdad y de debatir ideas", escribió el antropólogo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Después de que se volvieran virales tuits viejos de Lucas Grimson -el empleado del Ministerio de Salud que dijo "les pibis" en una conferencia de prensa- su padre, el reconocido antropólogo Alejandro Grimson, salió en su defensa. Pero los usuarios también publicaron controversiales mensajes que le adjudicaron.

Sin embargo, en diálogo con LA NACION Alejandro Grimson aseguró que están "fabricando tuits falsos", que incluso datan de años anteriores a que abriera su cuenta en la red social, en 2012. "Estoy yendo a hablar con un especialista en ciberseguridad para ver qué pasó", comentó.

El antropólogo, que en diciembre fue presentado como parte del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández, indicó: "Toda mi vida escribí y luché contra el racismo. Incluso a mi tesis la hice sobre eso".

Más temprano, había utilizado su cuenta de Twitter para apoyar a Lucas. "Quienes atacan a mi hijo con tuits de sus 12 años y puras fake news ojalá un día tengan la valentía de decir una verdad y de debatir ideas", redactó.

"Quienes aman la falsificación para ataques personales odian también debatir ideas", insistió el antropólogo, luego de que #LukiGrimsonRacista fuese tendencia. Su hijo, que ahora tiene 19 años e integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes de la cartera sanitaria, transformó su cuenta en privada durante unas horas, para impedir que los usuarios continuaran revisando su perfil.

Lo que dijo Lucas Grimson

Mientras tanto, Lucas Grimson también hizo un descargo. "Hoy se despertaron tan al pedo que buscaron tweets chotos que puse cuando tenía 12, 13, 14 años. Por suerte creemos en cambiar las opiniones y miradas, ¿no? Preferiría que quisieran discutir las ideas que planteamos ahora. Candadito y a seguir con cosas más importantes", escribió, en un argumento compartido con su padre.

Además, sostuvo que algunos tuits que se difundieron tampoco fueron redactados por él: "No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora, sino que también tienen tantas ganas de lastimar que inventan tuits que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir".

