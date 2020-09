El exministro de Hacienda sostuvo que, en 2016, cuando se trasladó a la órbita del gobierno porteño la Policía Federal, se realizó "de la misma manera, pero ajustado a derecho".

El traspaso de fondos porteños a la Provincia, sostienen desde el Ejecutivo, vino a salvar una "injusticia" ocasionada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando incrementó la coparticipación de la Ciudad al transferirle a esa jurisdicción la Policía Federal, en 2016.

El exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, se refirió a esa decisión en LA NACION PM y manifestó que, en aquel entonces, el método para asignar los fondos se desarrolló "de la misma manera, pero ajustado a derecho". También sostuvo que el actual decreto de la administración del presidente Alberto Fernández "es violatorio a la ley de coparticipación, que tiene un rango prácticamente constitucional" porque "el Gobierno tomó fondos que no le corresponden, modificó la coparticipación primaria de impuestos, restándole a las provincias, y después constituyó un fondo para devolverle la plata a la provincia de Buenos Aires".

El exfuncionario de la gestión de Cambiemos dijo que "por la forma en que el decreto está redactado, está modificando la ley de coparticipación por decreto, porque le saca a un distrito para darle a otro", y agregó: "No puede hacer eso nunca el gobierno federal. La definición de federalismo es que no puede quitarle a uno para darle a otro. Lo que sí podría haber hecho es modificar el coeficiente de participación de la Ciudad, y esa baja repartirse entre todas las otras provincias, no es lo que hizo el Gobierno".

El exministro indicó que "no es solamente la Constitución lo que no se está respetando" con la decisión, sino que también "se está modificando la ley de coparticipación federal por un decreto", algo que, según valoró, "no es legal".

Prat Gay detalló que, en 2016, se cumplió con el mandato de la Constitución Nacional de 1994, "que le dio autonomía a la ciudad de Buenos Aires y que establecía que cuando se transferían los servicios y las obligaciones se tenían que transferir también los recursos". El exministro indicó que, además, "la ley de coparticipación federal establecía que a la Ciudad le correspondía un monto que no podía ser nunca inferior a lo que había recibido el año anterior". Incluso, refirió que "hay varios antecedentes de que esto se hacía por decreto", pero "solamente para un caso, el de la Ciudad de Buenos Aires", al estar previsto en la Constitución.

El exfuncionario comentó, en el programa que conduce Eleonora Cole, que la decisión de otorgar más fondos a la Ciudad se discutió "muchísimo" al inicio de la administración de Cambiemos, y explicó: "Son dos los decretos que se aprobaron en 2016. Uno corrigiendo el coeficiente de coparticipación de 1,4 a 3,75 y un segundo en el que se estableció con mucha claridad cuál iba a ser el control".

Sobre esas medidas de verificación, sostuvo: "Primero, que la ciudad de Buenos Aires no iba a participar del Fondo Solidario de la soja, que se nutría y distribuía entre las provincias, y segundo que a fin de año se iba a hacer el arqueo y la compensación, de manera tal que si terminaban siendo excesivos los fondos que le había transmitido a la Ciudad, la Ciudad devolvía y sino quedábamos así".

Prat Gay aseguró que el distrito porteño devolvió fondos en 2016 "porque no se hizo la transferencia total de los recursos" y que, hasta el año pasado, "ninguna provincia se había quejado de lo que recibía la Ciudad y se utilizaba para seguridad interior" ante la Comisión General de Impuestos.