Casero: "Hay que salir a la calle, no quedarnos esperando a que vengan los nazis" 06:20

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 18:59

El comediante y simpatizante de Cambiemos Alfredo Casero pidió hoy a los votantes del presidente Mauricio Macri organizar una marcha "para defender la República", según indicó en un video.

"A ver cuando hacemos esa marcha. Tenemos que hacerlo, hay que salir a la calle, no quedarte esperando a que vengan los nazis con los tanques", dijo Casero en respuesta a otro video, publicado por una usuaria identificada como Andrea, quien también pide por una manifestación a favor del oficialismo.

"Estamos muy tristes por el porvenir. Necesitamos directivas claras", dijo Casero, y pidió no esperar "el as en la manga" que pueda tener "el ecuatoriano ese", en referencia al consultor político de Macri, Jaime Durán Barba.

"Mi pelea nunca fue por un partido ni por un político, sino por mantener la República, que parece un eslogan, pero no es así. Pregúntenle a los venezolanos que decían 'no, esto no nos va a pasar a nosotros'. Van a entregar el país para no ir presos", dijo, en referencia a la fórmula del Frente de Todos.

"La [candidata a la] vicepresidencia va a ser la que maneje el país, con una receta populista que no sirvió en ningún lado", dijo Casero. "Vamos a perder la República como la perdieron los venezolanos", agregó.

"Pero no te dejes avasallar. Salgamos a la calle para defender lo que vamos a perder el día de mañana... y de una manera tan estúpida", concluyó Casero.