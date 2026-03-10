Un mensaje en Times Square: la bienvenida de Nasdaq a un gobernador por la “Argentina Week”

NUEVA YORK.- Un icónico cartel de Times Square, en el corazón de Manhattan, le dio la “bienvenida” al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien asistió a la ciudad para participar del evento “Argentina Week”. La imagen se replicó rápidamente en redes y en medios mendocinos.

La principal cartelera de la icónica esquina neoyorkina apareció este lunes con la leyenda: “Bienvenido Alfredo Cornejo, mandatario provincial de Mendoza”. Debajo del mensaje, aparecía la firma de Nasdaq, la mayor bolsa electrónica del mundo, luego de que la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, participara de la apertura del Nasdaq MarketSite en una ceremonia tradicional en Times Square.

“Nosotros no hemos publicitado, fue Nasdaq”, confirmó a LA NACION una fuente oficial del gobierno de Mendoza.

La bienvenida a Alfredo Cornejo, en Times Square

Latorre participó de este evento organizado por la firma y se reunió con sus directivos para promover inversiones energéticas y mineras en Mendoza. Luego, estuvo con Cornejo en el Council of the Americas junto a otros gobernadores, el ministro Luis Caputo e inversores extranjeros.

Esta semana, los gobernadores participan junto a Javier Milei y funcionarios nacionales del evento que busca promocionar a la Argentina para atraer capitales extranjeros.

La “Argentina Week” es fomentado por bancos privados como el JP Morgan y el Bank of America, pero también por Estados Unidos, a través del embajador Peter Lamelas y el Council of the Americas.