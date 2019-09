Alfredo Casero participó de una entrevista en Terapia de noticias, por LN Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El actor y humorista Alfredo Casero participó de una entrevista en el programa Terapia de noticias, por LN+, y contó que se retira de la actuación. "Hago mis últimos shows en la Argentina, en mi vida", dijo.

Si bien, recientemente, Casero enfrentó un problema de salud que se conoció públicamente, contó que esta decisión no tiene relación con ese problema. "Tengo que dejar de subirme arriba de un escenario y dedicarme a lo que hago, que es cantar. Son mis últimos cuatro shows en el Teatro Regina", indicó el humorista.

Aunque opinó que no cree haber sido un "portavoz de Cambiemos", Casero siempre acompañó el proyecto de Mauricio Macri. "Soy portavoz de todo aquel que tiene buena voluntad, que haga lo imposible, que demuestre no haber sido un ladrón. Si la gente no quiere verlo, yo no tengo nada más que hacer en este país ni como artista. Por eso termino con mis show, termino esto públicamente".

Una vez más, expresó su opinión sobre la coyuntura del país y se mostró contrario al gobierno kirchnerista. "La gente tiene que darse cuenta de que estamos cayendo en una cosa de la que va a ser muy difícil volver. No podemos ser tan brutos, bestias, como país, de eliminar los tres poderes que son sagrados para que nosotros crezcamos. Es darnos cuenta de que estamos perdiendo algo tan importante como la libertad", opinó.

No obstante, el humorista, simpatizante de Cambiemos, dijo que durante este Gobierno "se terminó de arruinar". Y se refirió al ajuste que afectó a las clases medias y bajas del país. Sin embargo, se diferenció. "Yo no le pedí nunca nada a nadie, a mí se me cae la cara de vergüenza antes de pedirle algo al Estado. Y hoy la frase es 'el Estado nos tiene que dar'", criticó.

Contó que en Europa, ven la situación electoral que atraviesa la Argentina como "dramática". "Ellos miran por qué no funciona un país tan rico. Mi gran pena es cómo se nos cagan de risa en la cara, cómo no lo pueden creer", dijo.

Sobre un posible triunfo de Alberto Fernández, opinó: "La gente ve lo que este señor decía hace años. La verdad es una, quién va a poner plata cuando vos hablás mal de tu socio y después decís: 'poné plata porque cambió y ahora es bárbaro'. Quién va a darte plata del resto del mundo si sos absolutamente inconfiable (sic)".

Además, no ve que haya un cambio en la actitud política de los candidatos del Frente de Todos. Y se refirió a la frase "Volveremos mejores", utilizada en campaña por este espacio. "Hay que ser muy pelotudo para creerla. Todos sabemos que no es así", dijo. Y agregó: "La Argentina es como una traición constante".

Sin embargo, a pesar de las posibilidades que tiene el Frente de Todos para ganar en las elecciones de octubre, reconoció que, por ahora, seguirá viviendo en la Argentina. "Este es mi lugar, me van a tener que sacar muerto", concluyó.

Sobre su estado de salud

Casero contó que actualmente se encuentra "muy bien" de salud. Pero reconoció que hace poco tiempo volvió a recaer en un problema. Su familia, a la que definió como un "clan", le advirtió que se cuide. "Me dijeron que no joda porque, si no, no iba a contar con ellos", recordó.

Recientemente, el actor decidió cerrar su cuenta de Twitter y, según trascendió, fueron sus hijos los que pidieron que abandonara la red social. "Twitter es sumamente interesante. Yo mido quién está atento a lo que digo ahí. [...] durante mucho tiempo no hubo nadie que le pudiera decir a la gente cuál era la verdad y, en algunos casos, fue urgente", dijo. Y contó: "Estoy tranzando con mi hija mayor para volver a abrirla. Yo ahora no puedo tomar decisiones porque no me lo permiten, porque ellos tienen miedo de que me enferme".

