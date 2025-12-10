C5N denunció que el gobierno de Venezuela expulsó a periodistas del canal y les quitó sus pasaportes

El canal C5N denunció este miércoles públicamente que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro expulsó a periodistas del medio que iban a hacer una cobertura y que en el proceso migratorio las autoridades chavistas les quitaron sus pasaportes.

Según indicaron este mediodía en la transmisión del canal, los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron enviados a Bolivia. El episodio se da en momentos de tensión entre el régimen de Maduro y el gobierno estadounidense de Donald Trump, luego de que aviones militares entraran en el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos en lo que fue una amenaza de intervención.

Salonia publicó también en su cuenta de Instagram su relato de los hechos. “Llegamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, ayer a las 2 (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en la que nos sacaban fotos, nos hicieron decenas de preguntas, y registraban todo”, contó el periodista en la red social.

Según su versión, continuó: “Finalmente, la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos el ingreso admitido y nos condujeron a un pasillo y de ahí a la manga de un avión. Fuimos expulsados rápidamente sin ninguna explicación”. Dijo además que ya están los tres en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde habían hecho una escala previamente y que están esperando el vuelo de regreso a Buenos Aires.

El relato de Adrián Salonia

Minutos más tarde, desde Bolivia, Salonia habló en directo con C5N. “Rápidamente se dieron cuenta de que éramos periodistas. Nos separan y ahí empieza un desfile de miembros de Migraciones. ‘Qué vienen a hacer’, preguntaron. Explicamos que queríamos registrar cómo está Venezuela hoy, cómo viven los venezolanos. En ningún momento mencionamos la tensión con Estados Unidos”, sostuvo el periodista.

Luego, sumó: “Nos preguntaron quién nos invitó y quién nos iba a recibir. Les fuimos respondiendo que íbamos a estar con un chofer. Nos pidieron los pasaportes, la cédula del chofer, y nos empezaron a sacar fotos. Vinieron tres personas vestidas de negro y nos hicieron las mismas preguntas. Nos dijeron que teníamos la inadmisión”.

En tanto, advirtió que ninguno de los tres pudo recuperar su pasaporte y que las autoridades bolivianas les indicaron que tendrán sus documentos cuando lleguen a Ezeiza. En un video difundido por los periodistas, se puede ver a un trabajador de Boliviana de Aviación, la aerolínea de bandera de Bolivia, con papeles y pasaportes a argentinos que corresponderían a los periodistas.