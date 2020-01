El presidente del radicalismo dice que no identifica un plan económico articulado detrás de las medidas del Gobierno; sin embargo, rescata su voluntad de buscar el equilibrio fiscal Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020

Ni siquiera en vacaciones Alfredo Cornejo se toma descanso. Atento a los vaivenes de la política argentina, el diputado y jefe del radicalismo fustigó la política de seguridad de la ministra Sabina Frederic , reprobó el silencio de la Cancillería ante los dichos del expresidente Evo Morales sobre la creación de milicias armadas en Bolivia y advirtió sobre el "falso federalismo" a la hora del reparto de los recursos públicos. Al trazar un balance sobre el primer mes de gestión de Alberto Fernández , el mendocino no es demasiado optimista.

"No se observa que, detrás de la ley de emergencia, la suba de impuestos y el congelamiento de las jubilaciones, el Gobierno tenga un plan económico. Suponiendo que se llegue a un buen acuerdo con los acreedores externos y el FMI en marzo o abril, y que se logren éxitos con la desindexación de la economía, por ahora no se identifica cuáles serán los motores del crecimiento, es decir, aquellos sectores que generarán los dólares necesarios para cumplir los compromisos de endeudamiento y para generar crecimiento genuino", advirtió Cornejo.

-¿Cómo observa el primer mes de gestión de Fernández?

-Es difícil tener una opinión definitiva y categórica después de un lapso tan breve de gobierno. A priori diría que es bueno que el Gobierno quiera mantener el equilibrio fiscal. También es saludable que no quiera llevar al país al default y la decisión de desindexar la economía poniendo todo el poder político para ello. Lo que no es bueno es que estas medidas se instrumenten con herramientas que cargan el esfuerzo sobre los sectores medios y, además, se lo haga con un relato que dice que se les sacan recursos a los ricos para dárselos a los pobres. Eso no es cierto. Les están sacando recursos a los que trabajan, a los que producen, a los sectores medios. En marzo, abril o mayo se va a correr el velo del relato cuando los jubilados que no cobran el haber mínimo comprueben que tienen congelados sus ingresos; cuando la clase media que no pagaba Bienes Personales deba pagar el impuesto; cuando a los bonaerenses les llegue la próxima boleta del impuesto inmobiliario, y cuando los asalariados deban pagar más impuesto a las ganancias. Se va a correr el velo y eso va a provocar una gran decepción.

-El Gobierno justifica estas medidas de emergencia por la crisis económica que heredó de Mauricio Macri.

-Esa es una verdad a medias. Desde 2010 la Argentina tiene su mismo producto bruto interno. No crecemos desde el gobierno de Cristina Kirchner. Es un dato objetivo que los argentinos nos hemos empobrecido desde 2010 hasta la fecha. Y atribuírselo solo al gobierno anterior no solo es injusto, sino que tampoco es real. Por eso es necesario que oficialismo y oposición sinceremos el debate.

-¿Qué medidas positivas destacaría de la gestión?

-Como dije, la decisión de desindexar la economía ejerciendo el poder político que se tiene es una buena medida. Ojalá resulte. También está bien el intento de controlar salarios y tarifas. Pero cuidado, no hay que esconder la basura debajo de la alfombra: hay que hacer un esfuerzo sobre el gasto, porque si se vuelve a la política descontrolada de subsidios a las empresas distribuidoras de energía, será el contribuyente el que deba afrontar esa carga con este último impuestazo y los que vendrán.

-¿Qué aspectos negativos cuestiona de la gestión?

-Me preocupa que todo el paquete impositivo fortalece las arcas del Estado nacional y que, detrás de ello, haya un plan para sojuzgar a las provincias con látigo y billetera. No hay un verdadero federalismo: sin ir más lejos, en la ley de emergencia se aprobó que las dos empresas distribuidoras de energía de la Capital y del área metropolitana pasen a la órbita nacional, con lo cual será la Nación la que subsidie a los contribuyentes porteños y bonaerenses, mientras que cada provincia deberá hacerse cargo de sus subsidios. Otra cuestión que veo con preocupación es la política exterior de este gobierno: la Argentina debe tener una política exterior independiente, pero no alejada de sus intereses estratégicos. Los dos países con los que nuestro país más intercambia son Brasil y Estados Unidos; sin embargo, lejos vamos a estar de una relación armónica con ellos si nuestros principales aliados son Evo Morales y Nicolás Maduro en Venezuela.

-¿La UCR va a insistir en que se revoque el estatus de refugiado de Morales?

-No vamos a promover esos proyectos porque Morales se retractó, con lo cual damos por cerrada la polémica. Esperamos que no se repita con nuevos exabruptos.

-Hablando de balances, ¿cómo considera que fue la actuación de Juntos para el Cambio en su debut como oposición?

-El rol de Juntos por el Cambio en este mes ha sido óptimo porque se ha mantenido unido. La mesa de conducción del espacio, en la que participamos los tres presidentes de partido, los jefes parlamentarios, los tres gobernadores, junto a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno porteño) y María Eugenia Vidal (exgobernadora bonaerense), resolvió votar en contra de la emergencia en el Congreso y funcionó bien. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires con el impuestazo de Kicillof.

-¿Macri formará parte de esta mesa de conducción?

-Nadie es prescindible en Juntos por el Cambio. Macri uno de los referentes del espacio, no sé si formará parte de la mesa necesariamente. Con su prudencia, él ha contribuido a que Juntos por el Cambio se haya mantenido unido en este primer mes de gobierno de Fernández.

-Fernández propuso a Daniel Rafecas como procurador. ¿Juntos por el Cambio lo avalará en el Senado?

-El Presidente está perdiendo una gran oportunidad de acordar con la oposición el nombre del futuro procurador, que es un cargo muy importante en el sistema judicial y, además, es vitalicio. Creo que comete el mismo error que Macri cuando postuló a (Inés) Wainberg de Roca. No lo conozco a Rafecas, tengo respeto por él. Cualquier decisión que tomemos en Juntos por el Cambio será en conjunto, con los 27 senadores del bloque.

-Se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Tiene alguna hipótesis al respecto?

-Es una vergüenza que el hecho no haya sido esclarecido en los primeros meses de la investigación. La hipótesis del suicidio no nos cierra, no solo a mí, tampoco a la mayoría de los argentinos. Mientras tanto, al Gobierno se lo ve ambiguo, no sabe cómo actuar en este caso.