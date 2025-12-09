En medio de protestas, Mendoza aprobó el proyecto para extraer cobre que había estado frenado 14 años

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de la empresa PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. El proyecto, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y conocido como San Jorge, marca una histórica vuelta a la minería en la provincia tras 14 años. Su aprobación ocurrió en medio de tensas protestas en su contra y un fuerte apoyo del presidente Javier Milei.

“La minería será el motor del progreso”, había afirmado el gobernador radical y aliado de la gestión libertaria. Su postura provocó divisiones en la provincia entre aquellos que ven a la explotación del recurso como una inversión y aquellos que la perciben como una perdición. La sesión de este martes se llevó adelante mientras una manifestación ocurría a las afueras de la Legislatura. Los ambientalistas encabezaron una protesta de rechazo con carteles contra “la minera contaminante” -en relación a PSJ-, y con consignas como “El agua no se toca”.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permite la actividad extractivista de PSJ tuvo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, según publicó Los Andes. El Frente Cambia Mendoza -conformado por el radicalismo, La Libertad Avanza y Republicanos Unidos- tuvo el apoyo de Pro y, para sorpresa de muchos, de parte del peronismo, que había votado en contra del proyecto en Diputados.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sorprende a los presentes con una roca con cobre, en una nueva apuesta por el desarrollo de la minería en tierra cuyana Marcelo Aguilar

La explotación minera se realizará en Uspallata, en la comuna de Las Heras, y promete una inversión inicial cercana a los 600 millones de dólares y casi 4000 empleos solo en la construcción. Incluye, además, la posibilidad de empezar a operar en 2028. La ratificación de la DIA permite que la empresa avance con los estudios finales necesarios y con la construcción de la mina de cobre.

El apoyo sorpresivo del peronismo ocurrió de parte de aquellos que responden a los intendentes del PJ, que afirmaron que se decidieron a acompañar la iniciativa cuando leyeron la documentación que tuvo en cuenta el Departamento General de Irrigación en el expediente del proyecto, señaló el medio local Los Andes.

En tanto, varios senadores kirchneristas mantuvieron su oposición al proyecto. Uno de ellos, Félix González, lo comparó con un “Corsa repintado”. “No es lo que no están queriendo vender”, afirmó en la sesión.

También se aprobó la DIA para la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 propuestas mineras en el departamento del sur de la provincia.

El gobernador celebró la aprobación de la iniciativa, que se encontraba frenada hace más de una década. “Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene. Abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”, escribió en la red social X.

También sumó la aprobación del Malargue Distrito Minero Occidental II “para seguir explorando el suelo”, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental. “Continuamos con un proceso ordenado y con reglas claras para encarar este nuevo camino de desarrollo”, festejó.

Vecinos autoconvocados, asambleas socioambientales y organizaciones territoriales se movilizan en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza para expresar su rechazo al proyecto minero San Jorge Marcelo Aguilar

Cornejo resaltó la rigurosidad del proyecto y el trabajo que hubo detrás: “Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722″. Esta normativa establece que, por cada proyecto de explotación minera en la provincia, debe haber una declaración de impacto ambiental.

El gobernador tuvo las felicitaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, a través de las redes sociales. “Excelente noticia @alfredocornejo!”, publicó. Ayer por la tarde, el presidente Javier Milei había defendido la iniciativa con críticas al kirchnerismo.

“Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”, afirmó.

Y escribió: “Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

En paralelo, la aprobación ocurrió en medio de una creciente preocupación de la ciudadanía por la contaminación. A pesar de que el proyecto cumple con la revisión de diversos organismos, las organizaciones ambientales plantearon dudas sobre la seguridad y el cuidado del agua, principalmente debido a la crisis hídrica que vive la provincia desde hace más de una década.