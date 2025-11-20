Cornejo criticó a la AFA de Chiqui Tapia y sostuvo que un cambio de reglas condenó al descenso a Godoy Cruz

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, retomó este jueves sus críticas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, luego de consumado el descenso de categoría del equipo del que es hincha, Godoy Cruz. Cornejo señaló que el fútbol del país atraviesa “un pésimo momento” y apuntó contra el “cambio de reglas” que derivó en la caída de su cuadro, conocido como “El Tomba” o “El Bodeguero”, a la Primera Nacional. El mandatario mendocino ya había criticado a la AFA el mes pasado, cuando señaló que la entidad “representa la Argentina chanta”.

“No soy un profesional del fútbol. Como apasionado del fútbol, es obvio que el fútbol argentino pasa por un pésimo momento, tapado por el éxito de la selección argentina”, dijo Cornejo al salir de un encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Capital Federal, del que participó junto a los gobernadores Claudio Poggi (San Luis), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Axel Kicillof (Buenos Aires).

Para Cornejo, hay “una mala organización del fútbol, deficitaria para los clubes, con 30 equipos”. Y resaltó: “Se cambian las reglas de los descensos. Godoy Cruz no se habría ido al descenso por promedios. El año pasado, para que un equipo no descienda, cambiaron las reglas de juego”.

Cornejo saluda a Kicillof, en el encuentro del CFI Ricardo Pristupluk

En la temporada pasada, a la que hizo referencia Cornejo, la AFA suspendió los descensos a la Primera Nacional. Al momento de tomarse esa decisión en una asamblea, los equipos más comprometidos con el descenso eran Independiente Rivadavia de Mendoza (que preside el empresario Daniel Vila) y Tigre (con el que está vinculado Sergio Massa). El fin de semana pasado, en tanto, Godoy Cruz descendió por la tabla anual junto a San Martín de San Juan. En la tabla de promedios, el equipo bodeguero figuraba en el puesto 14º, sobre 30 equipos.

“No puedo decir que [Godoy Cruz] se fue al descenso por una conspiración”, aclaró Cornejo. No obstante, subrayó que “hay malos arbitrajes, sospechosos, y se demora en el VAR”, y agregó que “se juegan pocos minutos y los árbitros propenden a sacarse los partidos de encima”. Resaltó, además, que esas cuestiones se conocen por “las crónicas periodísticas” y abogó porque “siga habiendo” periodismo deportivo crítico.

El 23 de octubre, en el cierre de la campaña electoral, Cornejo ya había criticado a la AFA, con Godoy Cruz peleando por no perder la categoría. “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta”, había indicado durante la actividad, en el Club Andes Talleres. “Godoy Cruz sufre, es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país. Creo que no se va a ir al descenso”, había cerrado, con esperanzas.