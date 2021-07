Yanina Latorre y Julieta Mengolini protagonizaron un feroz cruce: “Sos de lo peor”

Yanina Latorre y Julia Mengolini protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) cuestionó que la conductora radial haya recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm en menos de un mes. La periodista recogió el guante y se desató un nuevo enfrentamiento en el mundo virtual: “Sos una ignorante”.

El conflicto se originó cuando Mengolini compartió con alegría una selfie con su libreta de vacunación en la mano, y contó que ya completó la inoculación contra el Covid-19. Al ver las fechas, y percatarse de que hubo 21 días de diferencia entre una dosis y la otra, Latorre estalló indignada en Twitter: “¿Cómo se dio la segunda dosis tan rápido? Hay adultos mayores que van cuatro meses y nada, dios mío”.

Yanina Latorre cuestionó a Julia Mengolini por recibir las dos dosis de la vacuna Sinopharm en menos de un mes Captura Twitter

La fundadora de la emisora online Futuröck no se quedó callada y le respondió el mensaje: “Sos ignorante Yanina, el Gobierno de CABA te da la segunda de Sinopharm a los 21 días; decisión de Fernán Quirós, pregúntale a él”. Y remató: “Yo esperé mi vacuna en mi país y me la di cuando me tocó”.

“Sos tan seria que recomendabas fumar porro embarazada, ignorante”, lanzó sin filtro la panelista. Mengolini hizo caso omiso a su agresión y le contestó: “¿Estás acusando al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a la gestión de Fernán Quirós de traficar vacunas de canuto?”.

Julia Mengolini trató de "ignorante" a Yanina Latorre y se cruzaron en Twitter Captura Twitter

“Es muy grave Yanina, deberías hacer la denuncia en la Justicia o bien pensar dos minutos antes de escribir boludeces sin saber absolutamente nada”, sentenció. Una vez más Latorre le contestó, y se dirigió directamente a la periodista: “¡No! Te acuso a vos, que sos de lo peor, falsa, mentirosa, nefasta y turbia; y no voy a la Justicia porque no pierdo el tiempo con cucarachas, le mentís a la gente”.

Vale recordar que en junio del 2020 ambas ya habían discutido en vivo en LAM, cuando Latorre tildó a Mengolini de “niña rica con una mansión en Bariloche”, y le recriminó cómo hacer para sostener los gastos de la emisora online que fundó. Aquella vez la periodista se defendió y explicó con detalle cómo solventa el proyecto radial, pero como no pudieron calmar las aguas se retiró del móvil televisivo y no han vuelto a coincidir desde entonces.

LA NACION