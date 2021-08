Alfredo Leuco, sobre La causa de los cuadernos: “La cleptocracia está totalmente probada”

El 2 de agosto de 2018, con su minuciosa investigación periodística, Diego Cabot presentó en la Justicia y luego publicó el contenido de los cuadernos de la corrupción. Hoy, a tres años del escándalo, la causa espera el juicio oral. Este jueves, en el editorial de El diario de Leuco (LN+), Alfredo Leuco sostuvo que hay pruebas suficientes para condenar a los acusados, entre ellos Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita.

“Diego Cabot, uno de los mejores periodistas argentinos, activó el botón de la memoria. Con un tuit recordó que se cumplieron tres años de una tapa del diario LA NACION que conmovió al país. Su rigurosa investigación había estallado en la justicia con 12 detenidos en la mayor redada anticorrupción. Así tituló el diario que, además, mostró los cuadernos del chofer Centeno que hoy son las pruebas contundentes de la mayor corrupción de la historia argentina liderada primero por Néstor Kirchner y después por Cristina”, recordó Leuco en el inicio de su editorial.

La tapa del diario LA NACION del 2 de agosto de 2018, compartida por el autor de la minuciosa investigación de los cuadernos de la corrupción Twitter @DiegoCabot

Leuco recordó cuando, sin éxito, Alberto Fernández intentó descalificar la investigación, primero; y la causa, después, al asegurar que los cuadernos no existían. “Hace dos años, el 23 de setiembre, sin que se le caiga la cara de vergüenza, el entonces candidato Alberto Fernández dijo textualmente: ‘Nunca se encontraron los cuadernos. Solo contamos con fotocopias que, en el mejor de los casos, valen como meros indicios’. Y un día aparecieron los cuadernos de la corrupción de Cristina. No hay antecedentes en la historia democrática donde una asociación ilícita liderada primero por Néstor y luego por Cristina, que haya saqueado al Estado con tanta impunidad para enriquecerse en forma ilegal y colosal. Lo único que cambió es que ya no le pueden llamar peyorativamente la “causa de las fotocopias”. ‘Fotocopias las pe… lucas’ diría el gran Tato Bores. Están los cuadernos. Las pruebas físicas de papel y de cartón. La letra peritada del chofer Oscar Centeno que escribió prolijamente y minuto a minuto, la crónica del robo del siglo en la Argentina”, graficó.

Tras compartir que su colega de Radio Mitre y columnista de LA NACIÓN, Jorge Fernández Díaz, denomina a este escándalo de corrupción como “El Watergate impune”, Leuco sostuvo que es sorprendente que aún no haya condenados por el caso. “En cualquier país democrático del mundo estarían presos los principales responsables, es decir, los jefes y el cártel de los Pingüinos y los empresarios cómplices. La cleptocracia está absolutamente probada por las confesiones ante los expedientes de 31 imputados colaboradores con testimonios y pruebas documentales que fueron ratificados por la Cámara Federal que confirmó su validez jurídica. El fiscal Carlos Stornelli hizo un trabajo riguroso de 678 páginas, que está repleto de medidas probatorias. Gente de la máxima confianza y cercanía de Cristina, Néstor y Máximo, como su contador Víctor Manzanares y 30 arrepentidos más dieron testimonios de todos los mecanismos del robo y de las coimas y del gigantesco enriquecimiento ilícito”, enumeró.

Sobre los funcionarios y los otros actores involucrados en la trama de corrupción, Leuco recordó cómo era su lógica y de qué manera se beneficiaban y de dónde salían esos fondos millonarios.

“A las órdenes de Cristina, el cártel fue liderado por tres organizadores: [el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios] Julio De Vido, el [ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación] ‘gerente general’, Roberto Baratta y ‘Josesito’ [José] López. A cargo del engranaje financiero estuvo Ernesto Clarens y Carlos Wagner fue el coordinador de todos los empresarios que participaron de la estafa. Muchos de estos empresarios dicen que fueron obligados, extorsionados, pero en muchos casos estaban felices de participar en esa cartelización nefasta”, señaló Leuco y, acto seguido, dijo: “¿Sabe por qué? Porque no estaban obligados a competir, ponían el precio que más le gustaba y le cargaban sobreprecios de hasta el 50% o más en algunos casos y de allí, salían las coimas, el retorno, o como usted las quiera llamar. ¿Se entiende? Los empresarios no pagaban las coimas de sus ganancias. De ninguna manera. La sacaban de los sobreprecios. Por lo tanto todos los argentinos pagamos esos malditas retornos”.

Hacia el final de su editorial, Leuco lamentó que no haya habido la celeridad necesaria para llevar a los imputados a juicio y, de probarse su culpabilidad, a la cárcel. “Todas estas denuncias fundamentadas fueron certificadas por la prueba recolectada. Cada palabra de esos cuadernos que hoy están en manos de la Justicia fue corroborada por la realidad. No hubo inventos ni fantasías. Todas son dolorosas verdades. ¿Qué más hace falta para que nadie dude de que Cristina no es inocente ni decente? La causa ya fue elevada a juicio oral hace 19 meses y sigue durmiendo en esos cajones que se convierten en féretros de la justicia. Una forma de refundar la política y resucitar la credibilidad de los tribunales, sería convertir este latrocinio a cielo abierto en una causa emblemática que nos sirva para decir ‘Nunca Más’ a esos crímenes de lesa indignidad. Es solo una utopía republicana. Nada indica que eso vaya a ocurrir en el futuro próximo”, concluyó.

LA NACION