Alicia Castro analizó la derrota del Gobierno en las PASO: “La ciudadanía reclama una Reforma Judicial”

1-QUE PASÓ? La autocrítica construye. El negacionismo de nuestra militancia no sirve: El manejo de la pandemia no es bueno. El gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para SALVAR VIDAS. Lo dijimos hace tiempo, Insistimos: https://t.co/Dltmfn2xzj HILO 🧵