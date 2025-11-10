Alineado con Donald Trump, el gobierno confirmó que Javier Milei no viajará a la cumbre del G-20 en Sudáfrica

Alineado con Donald Trump, el presidente Javier Milei no participará de la próxima cumbre del G-20 en Sudáfrica, que se realizará los próximos 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Johannesburgo. Así lo confirmaron esta noche a LA NACION fuentes oficiales.

La presencia argentina en el encuentro estará dada por el canciller Pablo Quirno y el sherpa argentino, el exlegislador macrista Federico Pinedo. El rol de Sherpa es ser el representante personal de alto nivel de un jefe de Estado o gobierno. Se encarga de negociar y supervisar el trabajo de las reuniones que preparan la cumbre final.

La decisión del mandatario argentino de bajarse de la cumbre se conoce apenas horas después de que el estadounidense Trump diera de baja su propia asistencia. Aunque en la Casa Rosada afirmaron que la decisión del líder libertario de no asistir estaba bajo análisis aún antes que el estadounidense tomara la suya.

Un cartel de la cumbre del G20 de 2026 exhibido en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 5 de septiembre de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Milei participó de la edición del año pasado en Río, Brasil, donde fue recibido por el presidente de ese país, Lula Da Silva, con quien mantiene serias diferencias. Por el momento no trascendieron los motivos de su ausencia a este viaje.

"Es una vergüenza total que la cumbre del G-20 se celebre en Sudáfrica“, había dicho Trump. Y justificó que la decisión era porque “los afrikáneres están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente”.

“Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos. ¡Espero con ansias ser el anfitrión de la cumbre del G-20 de 2026 en Miami, Florida!“, agregó Trump.

El G-20 reúne a 19 países y la Unión Europea, además de organizaciones internacionales como el BID, el Banco Mundial, la ONU, el FMI, la OCDE y la OIT. Entre sus principales objetivos declarados está fomentar la cooperación económica global, lograr un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado y prevenir crisis económicas.