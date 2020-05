Amado Boudou dijo que aún no pudo cobrar la pensión vitalicia: "Tengo ingresos muy esporádicos" Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Luego de la polémica por su asesoramiento al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el exvicepresidente Amado Boudou se quejó de que aún no pudo cobrar la pensión mensual vitalicia por el alto cargo que ocupó durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

"Tengo ingresos muy esporádicos, cosa que hoy no escapa de la mayoría de los argentinos y argentinas. Hay etapas en las que ha sido mucho más duro", afirmó Boudou en diálogo con radio El Destape.

En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri , rechazó pagar a Boudou su pensión vitalicia por ser vicepresidente Apenas dejó el cargo, Boudou había iniciado los trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para cobrar ese beneficio.

Boudou, condenado por el caso Ciccone, negó hoy que haya sido contratado por el gobernador de La Rioja como asesor. Y arremetió contra los medios: "Con los temas que hay en la Argentina miren la obsesión que tiene esta gente conmigo". "Mentir así, descaradamente, habla de una obsesión", insistió.

Quintela generó un escándalo anteayer cuando reveló que había mantenido una videoconferencia con Boudou, quien lo estaba asesorando.

"Se le hizo una consulta informal sobre un tema puntual, pero no trabaja para nosotros", aclaró el gobernador ayer tras la polémica. "No me molestaría que Boudou asesore al gobierno, lo aprecio mucho. Pero es una noticia falsa", agregó.

Boudou reconoció que asesoró a Quintela sobre la estatización de la deuda privada de los estatales provinciales para ayudarlos en la crisis por el coronavirus. "Lo de La Rioja, que el Estado termina beneficiando a las cuevas, funciona en todo el país y valía la pena estudiarlo", dijo.

El 6 de abril pasado, el juez Daniel Obligado , del Tribunal Oral Federal 4, le otorgó a Boudou la prisión domiciliaria. Entre los fundamentos para disponer la "morigeración del encierro" el juez citó la buena conducta del exvicepresidente, el monto de la pena y el avance de la pandemia del coronavirus.

Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.