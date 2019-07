El Gobierno llega al aniversario del ataque con un endurecimiento de la condena a Irán y al grupo Hezbollah, que fue señalado por la Justicia como responsable del ataque contra la mutual Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

El gobierno de Mauricio Macri llegará hoy al aniversario número 25 del atentado a la sede de la AMIA-DAIA con una serie de gestos que apuntan a la comunidad judía y a la responsabilidad de Irán y el grupo Hezbollah en el ataque, que dejó como saldo 85 muertos y centenares de heridos.

El Presidente firmó el martes por la noche tres decretos, el primero de los cuales establece la conformación de un registro de organizaciones terroristas que incluirá a Hezbollah, sindicado por la Justicia argentina como autor material de ese atentado y del ataque contra la embajada israelí en Buenos Aires, en marzo de 1992. El Gobierno complementó esa iniciativa con otras dos: el establecimiento del 18 de julio como día de duelo nacional y el otorgamiento de una indemnización estatal para una decena de víctimas que quedaron fuera de anteriores acuerdos. También anteayer, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen del proyecto de ley de juicio en ausencia, presentado por Daniel Lipovetzky (Pro-Buenos Aires), que busca juzgar de manera simbólica a los ocho exfuncionarios iraníes acusados de participar del ataque.

La batería de medidas coincide también con la llegada al país del secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, que mañana participará de una cumbre antiterrorista organizada por la Cancillería de la que también participarán ministros de Relaciones Exteriores de la región. Pompeo también estará en la sede de Pasteur al 600 para rendir homenaje a las víctimas y se reunirá, aún sin confirmación oficial, con el Presidente en el transcurso de las escasas 48 horas en las que estará en el país.

El año pasado Michetti y Peña participaron del acto central Fuente: Archivo

El Presidente no estará este año en el acto central de recordación comunitaria, a las 9.53 en la calle Pasteur, cuyo lema es "85 vidas arrancadas, 25 años de impunidad". Sí asistirán la vicepresidenta Gabriela Michetti e integrantes de su gabinete, que escucharán los discursos del presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; Florentino Sanguinetti (director del Hospital de Clínicas en el momento del atentado), y Sofía Guterman, madre de Andrea, que a los 28 años se convirtió, como consecuencia de la bomba, en una de las víctimas del atentado.

Al igual que en años anteriores, se prevén críticas a la Justicia por la falta de resultados en la investigación -no hay un solo detenido tras un cuarto de siglo- y renovadas condenas a Irán.

"La investigación judicial ha demostrado que la autoría intelectual y material de este salvaje atentado provino de la República Islámica de Irán, que, hasta hoy, se ha negado en forma permanente a entregar a los sospechosos, que tienen alertas rojas de Interpol, para que puedan declarar bajo todas las garantías legales de un país democrático como la Argentina", afirmó Eichbaum horas antes del acto central de homenaje, que también tendrá un espacio musical a cargo de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

Atentado a la AMIA, en 1994 Fuente: Archivo

Demasiado tiempo

"Veinticinco años es mucho tiempo. Para los familiares es un número que significa mucho, no por el numero en sí, sino porque es mucho tiempo de lucha y el resultado es frustrante. Esperemos que cuando ese número incluya un año más solo debamos hacer cosas para mantener la memoria y no reclamar por una justicia que no llega. Hasta hoy, la impunidad nos ganó", afirmó a LA NACION Luis Czyzewski, padre de Paola, que murió aquel 18 de julio, con solo 21 años.

Macri sí encabezará, a las 18, la presentación, en el Museo Casa Rosada, del libro Justicia perseguirás, que reúne reflexiones de líderes políticos y personalidades mundiales sobre el ataque, editado por el Congreso Judío Latinoamericano. Allí volverán a estar sus ministros, las autoridades de la AMIA y la DAIA e invitados especiales. Se espera allí la palabra del Presidente y la continuidad de "nuestra posición muy clara de rechazo al terrorismo, a cualquier organización, como se quiera disfrazar, que ejerza la violencia", tal como expresó en una reciente entrevista para la cadena CNN.

Macri, en julio de 2016, en el acto por las víctimas de la AMIA Fuente: Archivo

Más allá de las intenciones del Gobierno, el juzgamiento efectivo de los iraníes involucrados -aunque sea de manera simbólica- parece casi imposible. En el debate en comisión, el kirchnerismo expresó su negativa a apoyar el proyecto de juicio en ausencia, y hasta hubo diputados de la CC-ARI que expresaron sus disidencias parciales.

Todo parece indicar que el proyecto no tendrá número suficiente para aprobarse este año (el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras), con lo cual la intención de juzgar a los iraníes buscados por Interpol quedaría, al menos, para el año próximo.

Los actos por el ataque a la amia

AMIA y DAIA, Pasteur 633 (Once)

9.53: El acto de las entidades judías se realizará en la sede donde ocurrió el atentado. Se espera que Macri asista.

Casa Rosada, Museo del Bicentenario

18.00: Más tarde, Macri encabezará un acto en el Museo del Bicentenario. El homenaje podría contar con la presencia de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, quien además asistirá mañana a una actividad en la Cancillería.

Memoria Activa, Tribunales (Plaza Lavalle)

18.00: La agrupación realizará un acto en Tribunales. Contará con la presencia de Estela de Carlotto.

Agrupación 18-J, Pasteur 633 (Once)

16.00: También harán un acto en el lugar donde sucedió el ataque. Hablará una sobreviviente.