El Gobierno hace equilibrio entre su alineamiento con Trump y el apoyo a María Corina Machado para tomar el poder en Venezuela

Tras la operación que terminó con la captura del depuesto Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei sigue respaldando sin rodeos la política del presidente Donald Trump, aún en la “transición incierta” que empezó a transcurrir en Venezuela.

A la vez, en el mileísmo hacen equilibrio y reiteran su apuesta por el “liderazgo” de María Corina Machado, dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, criticada por Trump cuando afirmó que “no tiene el respeto de la gente” para gobernar el convulsionado país caribeño.

“No creo que Trump esté desconociendo el valor de lo que ha realizado hasta el momento María Corina. Ha sido un comentario específico sobre la transición”, afirmó el canciller Pablo Quirno, en una entrevista a radio Mitre.

“Todavía hay un camino por desandar, hasta que las instituciones venezolanas funcionen en todo su esplendor”, matizó el canciller argentino, dando la derecha a la postura de Trump, que por el momento prefiere negociar con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y dejar para un segundo momento el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo en los comicios de 2024, o el llamado a nuevas elecciones.

El canciller Pablo Quirno JUAN MABROMATA - AFP

Desde la Casa Rosada y el Palacio San Martín admitieron que “el período de transición” que comenzó con la captura de Maduro y su traslado a territorio norteamericano “deja muchas preguntas”, vinculadas al futuro político de Venezuela.

“Es prematuro hablar de quién tomará el poder”, se atajaron los funcionarios, antes de dejar en claro -ante las repreguntas- que no hay cuestionamientos a Trump, quien afirmó que “manejará” Venezuela en un plazo que no precisó.

Desde un despacho importante recordaron a LA NACION que Machado, a quien Milei buscó sin éxito cruzarse en la ceremonia de los premios Nobel realizada en Oslo -la dirigente opositora llegó horas después del acto- no fue “candidata a nada en 2024”, porque estaba impedida de participar por el gobierno chavista.

“Hay que ver si María Corina o González Urrutia pueden gobernar el país en una situación como ésta. Y Trump no puede correr ese riesgo”, justificaron fuentes del Gobierno. En Venezuela, y según su ley electoral, se vota a un Presidente que luego elije a su vicepresidente.

Venezolanos festejaron en el Obelisco por segundo día consecutivo Santiago Oroz

La postura argentina coincide con la de Trump, aunque desde el Gobierno creyeron ver un cambio en las declaraciones de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien este domingo elogió efusivamente a Machado, pero aseguró que “su estructura y la de la gran mayoría de la oposición no está presente” en el país, sino en el exilio.

“Ellos tienen que lidiar con un país tomado por el chavismo, donde casi no se festejó que se sacaron de encima a Maduro, la gente no salió a las calles como pasó en la ex Unión Soviética, o cuando cayeron dictadores en otros lugares. De a poco, cuando las cosas se ordenen, desde Estados Unidos van a ir valorando todo lo que hizo la oposición venezolana”, matizó la fuente oficial.

Cautos, cerca del Presidente prefieren esperar hasta ver la reacción efectiva de los militares venezolanos, que responden a la conducción del número dos del régimen, Diosdado Cabello, antes de adelantar un pronóstico sobre las chances de una transición pacífica en Venezuela.

Una transición que, por el momento, la administración Trump maneja con Delcy Rodríguez, nombrada como presidenta interina por la Justicia venezolana ante la ausencia de Maduro.

Durante el día de ayer y en la mañana de hoy hemos mantenido intercambios con altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, con miembros del Congreso, con los principales centros de pensamiento y con cámaras empresarias, con el objetivo de transmitir el apoyo inequívoco… — Alec Oxenford (@alejandrito) January 4, 2026

En el mismo sentido que Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó a través de sus redes sociales que transmitió a autoridades del gobierno norteamericano el “apoyo inequívoco del presidente Javier Milei a la operación llevada adelante por los Estados Unidos que culminó con la captura del dictador y narcoterrorista Nicolás Maduro”.

Oxenford agregó que ese apoyo “se inscribe en una visión profunda y consistente, basada en la defensa de la democracia, la libertad y los valores humanos fundamentales”, sin mencionar a la oposición venezolana.

Con una orientación general coincidente, aunque con especial énfasis en los nombres propios, la senadora libertaria Patricia Bullrich elogió a Machado y González Urrutia durante la manifestación de la comunidad venezolana frente al Obelisco.

La emoción de Bullrich

“Hay que saber que hay líderes que llevaron adelante las banderas más importantes de transformación que acompañaron la libertad”, planteó Bullrich en ese acto. Y en relación a los dirigentes opositores, agregó que “estoy convencida que esos líderes tendrán el mayor de los protagonismos, junto a ustedes que volverán a su Venezuela querida cuando las condiciones se den. La Argentina está dispuesta a acompañar esta transición”, afirmó la exministra de Seguridad.

"Libertad", el clamor de los venezolanos en el Obelisco

Bullrich se emocionó durante su presencia en la manifestación, aunque prefirió no mencionar la postura de la administración Trump para con los opositores, en los primeros y convulsionados días que siguen a la captura de Maduro.