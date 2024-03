Escuchar

Con una reconocida trayectoria en el mundo del derecho económico y una clara posición en contra del aborto legal , el abogado y catedrático Manuel José García-Mansilla es uno de los dos candidatos promovidos por el Gobierno para desembarcar en la Corte Suprema de Justicia.

De perfil académico, García-Mansilla, de 53 años y nacido en Bariloche, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Se especializa en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario . Tiene trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburos y es, desde 2014, el director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph). Según supo LA NACION, es bien considerado por los ministros de la Corte Suprema.

García-Mansilla fue un férreo defensor de los ministros de la Corte Suprema cuando fueron denunciados por el gobierno anterior y se les inició un juicio político. En un artículo publicado en diciembre pasado en LA NACION, dijo que el proceso estuvo “plagado de anomalías”, y que Sergio Massa actuó en complicidad con el kirchnerismo, dado que los diputados del Frente Renovador que integraban la Comisión dieron su aval a los dictámenes de acusación.

Cursó un posgrado en Derecho Constitucional estadounidense y en Derecho Comparado, se formó en la Georgetown Law University y es Doctor en Derecho Constitucional por la Austral. Es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en el estudio Marval, O’Farrell & Mairal y pasó también por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados, de Horacio Liendo, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem.

García-Mansilla adhirió con su firma a la candidatura de Carlos Rosenkrantz para la Corte Suprema en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. También tiene buen vínculo con Horacio Rosatti

En común con la posición que tiene Javier Milei, García-Mansilla está en contra del aborto legal . Su postura con respecto a la despenalización y legalización del aborto lo llevó a exponer en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso en 2019, cuando se dio el debate por primera vez. Según sus palabras, él defiende el derecho a la vida desde la concepción y el aborto es un delito. “El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no puniblidad en el Código Penal, pero a pesar de eso los artículos 5 y 6 de la ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho, pero ese supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”, dijo durante su exposición.

Según supo LA NACION, García-Mansilla publicaba sus opiniones asiduamente en Twitter, pero en las últimas horas su usuario, @mjgmansilla, fue eliminado.

Noticia en desarrollo