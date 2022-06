Anabel Fernández Sagasti cruzó a Viviana Canosa por acusarla de irse de vacaciones al Caribe

La senadora Anabel Fernández Sagasti apuntó hoy contra Viviana Canosa luego de que la conductora le dedicara un duro descargo durante su editorial de anoche, al acusarla de abandonar el país y viajar al Caribe mientras “el país se prende fuego”.

A raíz de ello, la senadora cruzó hoy a la periodista mediante un mensaje de Twitter. “Ante versiones falsas y mal intencionadas sobre presuntas vacaciones en un destino de playa, Viviana Canosa, reitero la información que compartí por esta misma red sobre la Conferencia Global de la que participo y organiza @IPUParliament”, señaló la legisladora. La dirigente explicó que, en realidad, viajó a Estambul, Turquía, a participar de una reunión de parlamentarios de todo el mundo.

Ante versiones falsas y mal intencionadas sobre presuntas vacaciones en un destino de playa @vivicanosaok reitero la información que compartí por esta misma red sobre la Conferencia Global de la que participo y organiza @IPUParliament.

(Sigue) — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 21, 2022

Y al respecto agregó: “La agenda de trabajo también incluye reuniones con Cámaras de Comercio y Turismo con interés comercial para la provincia Mendoza”.

El mensaje de Fernández Sagasti se da luego de que la periodista destinara anoche duras críticas contra ella. En su editorial del lunes, titulada “Vendepatria”, Canosa difundió un tuit en el que un usuario acusaba a la senadora de irse “de vacaciones” al Caribe, acompañado de una imagen en la que se podía observar a Fernández Sagasti en la sala de embarque de un aeropuerto.

Acá podemos observar a la Senadora Kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (vocera de Cristina) trabajando por la pobreza, inflación e inseguridad. Ah, no? Se está yendo al Caribe mientras el país se derrumba y no quieren que sepan. Perdón chiquis, mala mía. 👇👊✌🏿✈️ pic.twitter.com/tzfAHWoXHi — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) June 16, 2022

A lo largo de su editorial, Canosa repudió “la moral k” y dedicó un duro descargo contra la senadora a quien calificó de ser “la chica preferida de Cristina”.

El descargo de Canosa

“El país se prende fuego, hambre, inflación, corrupción, inseguridad, tenemos como una especie de surtidito de quilombo, pero a ellos no les importa nada. Se va al Caribe porque todo les chupa un huev... No me va a decir la senadora que está estresada, si los senadores no hacen nada”, disparó Canosa.

El duro descargo de Viviana Canosa contra Fernández Sagasti

“Van cuando quieren al Senado y solo a rosquear. Algunos deben zafar pero la mayoría no labura”, sentenció Canosa.

Y al respecto concluyó: “La moral k es muy cara. Te hablan de cuidar los dólares, te ponen un cepo, trabas, te joden la vida. ¿Qué sos si te vas al exterior y vendés dóláres? ¿Un antipatria? Mirá, ellos se van y los gastan. Como Luana Volnovich que se fue con el segundo del Pami, o Mario Ishii, en Miami”.