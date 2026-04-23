El mensaje del Gobierno tras enviar la reforma electoral al Congreso

Después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de la reforma electoral, la Oficina del Presidente (OPRA) emitió un comunicado en el que aseguró que el objetivo de la normativa es "corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar“. Además detalló los motivos de los principales cambios.

“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Está hecho a medida para que la política se proteja a si misma. El presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llego la hora de devolverle el poder a los argentinos y que la política vuelva a estar al servicio de la gente“, aseveró.

Uno de los puntos clave del proyecto es la eliminación de las PASO, una herramienta que desde hace tiempo el oficialismo considera un gasto para los argentinos. La Oficina del Presidente, en tanto, las definió como un “experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas” y justificó que en las elecciones de 2023 tuvieron un costo de 45.000 millones de pesos y “no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante“.

El comunicado que compartió la Oficina del Presidente

“De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, subrayó.

Por otra parte, con la reforma se elevarán los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos con el fin de “mantener la personería” y terminar con el régimen de los “sellos de goma”, que desde el Gobierno indicaron que “hacen de cada elección un negocio”. “A su vez, se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas”, agregaron en el comunicado.

El proyecto también plantea la eliminación del régimen de espacios cedidos, que establece que los medios deben dar lugar a propaganda partidaria gratuita. “Es un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”, sostuvieron.

Ficha limpia se aprobó en 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

El último punto destacado del proyecto es la incorporación de ficha limpia, la ley aprobada el año pasado que prohíbe que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos u ocupar cargos en la administración pública. Al respecto afirmó: “No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”.

Según el comunicado, el Gobierno propone, con la reforma, “transparentar” el financiamiento de los partidos políticos y argumentó que se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado, mientras que el otro 90% es “plata negra que muchas veces viene de actividades ilícitas”.

“Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo”, indicó.