El cruce entre Cerruti y Vidal por la medida de Massa para usar recursos de las jubilaciones

La vocera de Casa Rosada Gabriela Cerruti cruzó hoy en redes sociales a la diputada María Eugenia Vidal, quien ayer había asegurado desde un video en Twitter que “el kirchnerismo cagó a los jubilados” por la decisión del Gobierno de usar recursos en dólares de la Anses para bajar la presión sobre esa moneda.

“No vale todo para que te dejen ser candidata. De engañar a los jubilados no se vuelve”, le contestó esta mañana la funcionaria del gabinete del presidente Alberto Fernández.

“Imaginate que tu abuelo tenía dólares ahorrados de toda su vida: hoy se los cambiaron por pesos. El kirchnerismo cagó a los jubilados”, indicó Vidal en un video que dura 1 minuto 26 segundos y en el que apunta contra la medida propuesta por el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa.

“El Gobierno decidió cagar a los jubilados. Imaginate que tu mamá, tu abuela, tu papá, tu abuelo, tenían dólares en su casa de respaldo, el Gobierno hoy les tocó la puerta y les dio pesos. Hoy Hernán Lacunza te va a explicar en qué consiste esta medida y por qué es grave”, comienza Vidal.

Tras su introducción, la exgobernadora de Buenos Aires le da lugar al exministro de Economía, Hernán Lacunza, quien argumenta por qué no es efectivo el anuncio.

Entonces, a continuación el exfuncionario asegura: “Número uno, para el que no tiene crédito, toda deuda es impagable, deba un peso, un dólar o un patacón, nadie le quiere fiar. Número dos, el que negocia siempre desde la cornisa, desde el precipicio porque no hizo lo que tenía que hacer, negocia mal, en condiciones usurarias porque sabe que a la otra parte no le queda otra. Hace tres años con los bonistas privados, hace dos años con el Fondo Monetario, hace una semana con los bancos, y ahora usando los bonos de los jubilados. Siempre contra las cuerdas”.

Por último, detalla: “Número tres: ahora emite deuda en dólares al 30% anual de tasa de interés. Hace tres años la deuda del gobierno anterior era impagable porque pagaba 7% de tasa de interés en dólares. 7% no se podía pagar. Ahora se emite 30% para hipotecar el futuro. Número cuatro: hace dos meses el Gobierno estaba recomprando deuda, cuando recompraba a 37 dólares cada 100, ahora la está vendiendo a 28 con dos meses de diferencia. Para quien no sabe a dónde quiere ir, ningún viento le juega a favor”.

Horas después de publicada esta filmación, Cerruti respondió en duros términos desde esa misma red social y dijo que todo lo volcado en el video son mentiras y cuestionó a Vidal. “La única estafa es @mariuvidal y este video. Esto es absolutamente mentiras. No vale todo para que te dejen ser candidata. De engañar a los jubilados no se vuelve”, escribió la portavoz.

El cruce entre ambas se da luego de que el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) comunicaran esta semana una nueva estrategia para conseguir financiamiento para cubrir el déficit del año, estabilizar los tipos de cambio financieros y retirar pesos de circulación.

Con este objetivo decidieron pesificar deuda en dólares de los organismos estatales, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Esa deuda será privatizada, ya que obligará a esos entes a vender los títulos en dólares al mercado para dar liquidez al contado con liquidación (CCL) y al MEP.

Así Economía pasará de tener deuda en manos del sector público a venderla a privados, a cotizaciones muy bajas.

