Andrés Larroque atacó a Martín Guzmán por tercer día consecutivo y cuestionó la política distributiva de la gestión

La pelea interna en el Frente de Todos no tiene visos de aflojar. Andrés “el Cuervo” Larroque es el referente habilitado por La Cámpora y por la vicepresidenta Cristina Kirchner para marcar las diferencias del kirchnerismo con la administración de Alberto Fernández. Hoy, como lo hizo ayer, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires atacó nuevamente a Martín Guzmán por su gestión al frente del Ministerio de Economía.

“No puede pasar que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía. Es bastante extraño. La coalición no puede ser rehén de alguien que, objetivamente, no tiene representatividad”, dijo hoy Larroque en AM 750. Y agregó: “No podemos tener compañeros o compañeras en lugares de decisión que le teman al poder”.

Larroque apuntó contra Guzmán por tercer día consecutivo . Lo había hecho el lunes en La Plata, donde sostuvo que “la verdadera política social se hace en el Ministerio de Economía”. Ayer redobló la embestida.“A Guzmán no lo votó nadie”, advirtió en declaraciones radiales, que cayeron como una bomba de profundidad en la Casa Rosada. Hoy, incluso fue más allá, con críticas directas a la gestión y al plan económico de Fernández, el candidato a presidente por el Frente de Todos que ungió Cristina Kirchner.

“Me parece que hay una mirada en materia económica que, de alguna manera, posterga lo que para nosotros es una urgencia que tiene que ver con poder acelerar la distribución, con poner en el centro la justicial social y, en ese sentido, creo que se ha perdido mucho tiempo y, lamentablemente, se ha hecho mucho daño. Obviamente, creo que se han hecho cosas positivas, pero creo que prima una mirada intermedia que posterga la distribución como eje de crecimiento”, planteó el dirigente camporista.

Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández Ignacio Sánchez - LA NACION

Y agregó: “Hay medidas de distribución, pero tienen un carácter esporádico, no se ve una transformación en términos estructurales, y a veces parece que se hacen a desgano u que parecen arrancada spor los posicionamientos de los diversos sectores del frente, a sabiendas de lo que viene soportando nuestro pueblo desde el 2015. El dato político de que perdimos las elecciones”.

Sin embargo, en el albertismo siguieron la orden del Presidente de no responder las críticas internas, aunque por lo bajo las calificaron de “irresponsables e inoportunas”. “Quieren la cabeza de Guzmán”, admitieron ayer cerca del Alberto Fernández a LA NACION. El ministro acaba de mostrarse junto a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en vísperas de la primera revisión técnica del organismo, prevista para mediados de mayo. Además, busca destrabar con los aliados del Frente de Todos la letra chica del Presupuesto 2022, que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas semanas .

A pesar del pedido presidencial para no confrontar, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó los mensajes que avivan la interna. “Uno puede quedarse con declaraciones que alimentan las diferencias, o bien con el hecho concreto de un gobierno nacional que transfiere $16 mil millones a la Provincia para garantizar nada más y nada menos que un plato de comida a más de 2 millones de pibas y pibes. Perón decía ´mejor que decir es hacer`”, señaló Tolosa Paz en declaraciones a FM La Patriada.