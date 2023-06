Andrés Malumud consideró erróneo hablar de provincias “feudales” y explicó por qué: “Incluso allí había reglas”

escuchar

El politólogo Andrés Malamud dio su opinión respecto al problema de las llamadas “provincias feudales” donde el gobierno se perpetúa indefinidamente en el poder, y explicó que es un error describirlas de esta manera dado que los feudos son un modo de producción y lo que ocurre en estos casos es un problema de “distribución”, donde los habitantes quedan sujetos a las dádivas del gobernante que provienen de la coparticipación.

“El feudalismo era un modo de producción donde existían los siervos de la gleba que eran los esclavos atados al territorio como los árboles, y el dueño del territorio, que podía cambiar, era la persona que tenía autoridad sobre ellos y parte del excedente se su trabajo se lo llevaba el señor de la tierra”, explicó el politólogo en diálogo con José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios emitido por LN+.

Andrés Malumud consideró erróneo hablar de provincias “feudales”

Tras ello definió: “ Las provincias argentinas a las que criticamos no son feudos, porque no son modos de producción, son modos de distribución, y la distribución se hace con la plata que viene de afuera, sobre todo la coparticipación ”. “Las provincias no son feudales sino rentistas porque son un modo de distribución de plata ajena”, señaló.

“Incluso en los feudos había reglas, normas y estaba establecido el derecho de pernada. Lo que vemos aquí es que en algunas provincias de la Argentina no rige la ley sino la arbitrariedad. Son rentistas y arbitrarias”, expresó Malamud, mientras se desarrollaban las elecciones PASO en Chaco, donde el gobernador Jorge Capitanich busca posicionarse para obtener la reelección.

Asimismo, consideró que el principal problema que permite la renta es la ley de coparticipación, a la cual definió como “inconstitucional” y que fomenta tanto “el rentismo en las provincias”, como “el crimen”.

“Pobreza criminal” y cambio de voto

Por otro lado, destacó que ese mismo sistema rentista se potencia y genera lo que describió como “pobreza criminal”. “Hay provincias que implementaron políticas para desarrollarse, pero en este caso [Chaco] vemos una provincia pobre con un sistema criminal a cargo del gobierno. No son dos cosas que necesariamente van de las manos, pero puede haber ‘pobreza digna’ o como ahora ‘pobreza criminal’”.

Sin embargo, Malamud rescató que la democracia es la herramienta que permite alternar y cambiar a los gobernantes cuando pasan este tipo de cosas, dado que cuando se genera un hecho de conmoción social la gente responde a un “incentivo correcto” para dirigir su voto. “La gente los vota porque reparten. Hay que trabajar en este sistema perverso porque no es culpa de los habitantes de esta provincias, que lo que hacen es responder racionalmente a un incentivo tóxico como la coparticipación, ya que cuando hay que responder a un incentivo correcto, como castigar un delincuente, la gente responde bien”.

Además, Malamud coincidió con la definición que dio Capitanich del caso Cecilia cuando lo calificó como un “hecho policial”, pero destacó que hay una particularidad que lo lleva al terreno político. “Es un hecho policial, pero los que habrían cometido el delito son sus candidatos. Él transformó el hecho policial en uno político al candidatear a los alegados asesinos”.

Las provincias más pobres del país, según los datos de Indec y el Ministerio de Economía

“En la argentina la política normal la conocemos y la excepcional también, pero hay eventos policiales y cambiarios que generan corrimientos electorales. Lo que estamos viendo es algo que ya pasó en otras provincias como Catamarca y Santiago del Estero. Había familias enquistadas que fueron corridas después de fenómenos de violencia, sobre todo institucionales”, detalló el politólogo.

“Son las familias que comandan o los policías que ellos comandan los que realizan crímenes que a partir de ello la gente reacciona y cambia su voto”, dijo en sintonía con la victoria parcial de Juntos por el Cambio en las PASO de Chaco.

Oficialismo “esperanzado” y oposición “irresponsable”

En el último tramo de la entrevista, Malamud dio sus consideraciones respecto del panorama actual de la política referido al oficialismo y la oposición. “Para entender lo que pasa en la Argentina hay que discutir lo que hace la oposición”, sugirió y ahondó: “ Que el Gobierno piense que puede ganar es porque enfrente hay un conjunto de irresponsables que se equivocaron mucho ”.

En ese sentido, especuló que con el aparente triunfo de la oposición en una provincia difícil como Chaco, podría ser un llamado de atención para Juntos por el Cambio de lo que pide la gente. “Quizás el resultado de Chaco ayude a ordenar a los irresponsables. Hay un atascamiento en las encuestas nacionales. Hay una alta abstención. No es tremendo lo que está pasando. Hay un indicador de insatisfacción que debe ser atendido por la alternativa al gobierno que fue quien generó esta insatisfacción”.

Por último, desestimó la relación que podría existir entre los triunfos en las provincias y lo que pase a nivel nacional y señaló qué es lo que debe empezar a hacer Javier Milei si quiere competir de igual a igual en las votaciones. “Las elecciones provinciales no anticipan las nacionales porque en general el peronismo gana 16-18 provincias, pero puede o no ganar a nivel nacional”.

“Milei lo que hacía era basarse en la incapacidad ajena, pero ahora tiene que demostrar su capacidad y sus dirigentes provinciales no lo están haciendo”, concluyó respecto a la mala performance de los elegidos por el líder la Libertad Avanza en las provincias.

