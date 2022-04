El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, modificó este viernes sus dichos en torno a la marcha que el campo anunció para mañana en Plaza de Mayo. Luego de advertirle a los productores rurales que “ni sueñen” con entrar a la ciudad de Buenos Aires a bordo de tractores, dijo que no impedirá su ingreso ya que el mismo fue autorizado por el Gobierno porteño.

En conferencia de prensa este mediodía, el funcionario volvió sobre su frase e indicó: “Yo utilicé tres palabras que decían ‘ni lo sueñen’ ¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros, que no tenemos jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos de los espacios federales (...) somos responsables de la Casa de Gobierno y de la Catedral. En el caso de la Ciudad somos asistentes y ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido”.

Tras ello agregó: “Esta mañana nos comunicamos con Marcelo D’Alessandro [ministro de Seguridad porteño] y él me anotició de que habían autorizado el ingreso de los tractores, con lo cual no tenemos nada que hacer nosotros entonces. No vamos a participar. Solo cuidaremos los espacios federales como corresponde”.

Aníbal Fernández ahora dice que no impedirá el tractorazo: “Ciudad autorizó su ingreso”

A continuación, al funcionario le pidieron su opinión acerca del tractorazo convocado por el campo y sobre los dichos al respecto de la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien más temprano calificó la marcha de “política”. “Nosotros no vamos a tomar ninguna acción. Nos corremos nosotros, como hacemos siempre. Asistimos a la Policía de la Ciudad en los espacios federales”, contestó Fernández y siguió: “Yo hablé con el Presidente, pero no de este tema. No creo que esté pendiente de esta situación”.

Después dio su punto de vista sobre la movilización de los ruralistas: “Yo tengo mi visión particular. No soy antiproductor, sino todo lo contrario. Siempre he trabajado en beneficio de esa situación y creo que el ministro de Economía ha hecho una fuerte apuesta cuando él dice: ‘Que quede en claro que no va a haber aumento de retenciones’. Entonces, me parece que están todas las cosas dichas y que el campo no está pasando un mal momento como no lo está pasando buena parte de la generación de riqueza en la Argentina”.

Aún así, Fernández sostuvo que si los productores necesitan manifestarse, están en su derecho de hacerlo. “A mí nunca me molestó que se manifieste nadie, de ninguna manera. Así que si quieren manifestarse, se manifestarán”, concluyó.

“El campo marcha por las dudas”

Esta mañana, Cerruti también habló sobre el tractorazo pero en tono crítico. En su conferencia de prensa semanal, afirmó que lo productores marcharán “por las dudas” y que la movilización tiene una intencionalidad política.

Ante la consulta de un periodista sobre el reclamo del campo “contra la presión tributaria y la suba de retenciones”, la portavoz apuntó: “Acá no hubo suba de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos de las cuestiones del campo”.

Tras ello insistió: “La verdad es que no entendemos [los motivos de la movilización], son casi consignas políticas. Si efectivamente son contra la suba de retenciones, no existen ni hay proyecto. Con lo cual, no está muy claro por qué y para qué están marchando”.