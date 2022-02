Aníbal Fernández defendió al Presidente tras las dudas de Mayans por el FMI: “Los que lo corren por izquierda que digan lo que se les antoje”

Las dudas que surgen en algunas terminales del Frente de Todos ante el principio de acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron respondidas por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que -como desde el primer momento- respaldó al presidente Alberto Fernández en su gestión con el organismo.

Al catalogar el pacto como una “conquista muy positiva”, el funcionario dijo que el trabajo del mandatario fue “ejemplar” y giró un mensaje hacia el interior de la coalición, luego de los reparos legislativos que surgieron tanto en Diputados -con la renuncia a la presidencia de la bancada oficialista de Máximo Kirchner- como en el Senado, donde el jefe de bloque frentetodista, José Mayans, exigió el detalle del acuerdo. “Los que lo quieran correr por izquierda [al Presidente], que digan lo que se les antoje”, lanzó en Radio 10 Fernández, justo un día después de los dichos del legislador cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido, el ministro de Seguridad continuó: “Aparecen con grandes gestos salvadores, como la legitimidad de la deuda, que a lo mejor yo también la cuestionaría si tendríamos tiempo y formas para poder hacerlo. Pero no hay ningún brazo de palanca que me dé ventaja para saber que yo puedo sacarle a eso algún tipo de beneficio. Como no tengo forma de poder hacer, no tengo más remedio que trabajar con lo que se está haciendo. El trabajo del Presidente ha sido ejemplar en tal sentido. Los compañeros tendrán que darse cuenta que eso tiene que salir por esa vía”.

Así, Fernández le respondió al ala kirchnerista del Frente de Todos, que insiste en presionar con que el FMI acordó con el expresidente Mauricio Macri un préstamo récord en la historia del organismo, del cual se desembolsaron 44.000 millones en la Argentina.

“Nadie busca que sea un conjunto de estúpidos que levanta la mano porque sí”

También, el funcionario habló sobre la forma en que se deben abordar las decisiones de la coalición: “En el marco de una composición como la de un acuerdo frentista, como es el Frente de Todos, siempre lo que se busca es que todos puedan participar con sus ideas. Nadie busca que sea un conjunto de estúpidos que levanta la mano porque sí. Pero llega un momento que tiene que ponérsele fin para que el Presidente tome la decisión”.

De esta manera, el ministro de Seguridad recalcó que el primer mandatario “tomó una decisión” con el FMI, que se basa en que “no le toquen el bolsillo a los jubilados y que no se metan con el derecho de los trabajadores”. Incluso, dijo que el principio de entendimiento tiene ”un montón de ventajas” en el marco de una discusión que consideró “desigual” entre el organismo y la Casa Rosada.

“Lo que tenía el Gobierno para pelear después de lo que nos dejó la bestia de Macri son dos escarbadientes usados, mucho más no tenía para pelear, la conquista es muy positiva. Los resultados son los que están y si hay algunos compañeros que no están satisfechos del todo, con esto llega el momento de ponerse a pensar, estudiarlo y fijarse que de eso hay que salir”, les planteó a sus socios, abroquelado con el Presidente.

Sostuvo, además, que si se decidía no alcanzar un entendimiento e ir al default, “el dolor de cabeza para el pueblo iba a ser inmenso porque todos los latigazos los iban a recibir lo que menos tienen”.

Un oficial de la Federal pasado a disponibilidad tras una investigación de LA NACION

Por otra parte, Fernández se refirió al pase a disponibilidad preventiva del sargento primero de la Unidad Operativa Federal San Isidro de la Policía Federal Jorge Fabricio Roldán, sospechado de ser uno de los oficiales que integra la banda narco de Max Alí Alegre, alias Alicho, quien sería el dueño del lote de cocaína adulterada con carfentanilo que causó 24 muertos y más de 80 internados en la Provincia.

“Nosotros presentamos la denuncia penal ayer en los juzgados federales, atento a una nota de LA NACION. Se tomó la decisión de pasarlo a disponibilidad. No voy a poner en riesgo a la institución, que trabaja denodadamente con hombres y mujeres de primer nivel, por algunos que han pensado que se puede hacer uso para su propio beneficio”, planteó el ministro de Seguridad, en base al artículo escrito por el periodista de este medio Gustavo Carabajal el sábado pasado, bajo el título Narcotráfico y corrupción: la mitad de la banda del presunto dueño de la cocaína adulterada son policías.

Convencido de que “no hay tiempo” para que siga habiendo connivencia policial con el narcotráfico, Fernández planteó: “Tenemos elementos suficientes para saber que esa persona no puede estar representando a la institución y punto”.

Aclaró, también, que el jefe y el subjefe de la Policía Federal están “atentos para que no se lesione la buena imagen que la institución tiene que tener” y, consultado sobre si también se deberían haber pasado a disponibilidad los oficiales de la Policía Bonaerense que estarían involucrados en la banda de Alicho -en medio de la tensión con su par de la Provincia, Sergio Berni-, Fernández dijo: “No soy celador del resto, cada uno sabrá qué tiene que hacer. Las fuerzas tienen que depurarse inmediatamente, sino los dolores de cabeza son muy grandes, no hay lugar para eso”.