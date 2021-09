Aníbal Fernández insiste en legalizar la marihuana: “El ejemplo uruguayo puede ser muy gráfico”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a expresarse hoy a favor de la legalización del cultivo y el consumo personal de marihuana. En declaraciones radiales, estableció una división entre el narcotráfico y el uso de esta droga para fines recreativos y consideró que “el ejemplo uruguayo puede ser muy gráfico” con miras a la despenalización de esta sustancia. También habló de la situación en Rosario y del enfrentamiento entre dos facciones de la barra de Independiente que tuvo lugar ayer en el centro de Avellaneda.

“Creo que el ejemplo uruguayo puede ser muy gráfico para pensar que en algún momento se libere la marihuana y la puedan cultivar”, afirmó el funcionario en diálogo con Futurock y argumentó: “Si no, terminan yendo al tranza, que colabora con una ventaja que nosotros no debemos dar”.

Asimismo, explicó que quienes adquieren el cannabis que distribuido por narcotraficantes “consumen un producto que se conoce como siembra de guerrilla”, al que “le ponen amoníaco para que aguante y lo mean los perros”. “En ese caso, prefiero colaborar con el cuidado de los que toman o fuman ese tipo de cosas sabiendo que sea algo sano”, sostuvo el ministro, para luego hablar sobre cómo podría plantearse una eventual iniciativa en ese sentido. “Los que conocen el palo dicen que 8 plantas hembra es una cantidad suficiente como para cultivar en un año. Me parece que habría que pensarlo seriamente”, señaló.

Sobre la legislación uruguaya, que permite a los locales adultos y residentes extranjeros cultivar su propia marihuana, tener acceso a los clubes cannábicos y comprar 40 gramos por mes en farmacias autorizadas siempre que estén inscriptos en el registro oficial del gobierno, sostuvo: “Yo no estoy de acuerdo con que el Estado participe, pero sí que lo controle”.

Al ser consultado sobre si durante su gestión el Estado seguirá “persiguiendo a los pequeños consumidores”, Fernández respondió: “Las fuerzas están dispuestas para trabajar en todos los ámbitos que correspondan. Y hay una ley, la 23.737, que dice claramente que está prohibido. No puedo ir contra la ley, pero sí trabajar seriamente como para no andar haciendo esfuerzos sobrehumanos para terminar deteniendo a un pibito y después estigmatizarlo toda la vida”.

De esta forma, distinguió a quienes consumen marihuana de forma recreativa de aquellos dedicados a su distribución y ratificó su compromiso en la lucha contra estos últimos. “En los 5 años que estuve a cargo de las fuerzas federales arrestamos a muchas bandas que hoy siguen estando detenidas, cortando de cuajo su funcionamiento”, sostuvo.

En relación con la problemática del narcotráfico en Rosario, el funcionario aseguró que “no se trata de un problema solo de Santa Fe, sino que afecta a toda la Argentina”. “De no resolverse vamos a tener a las organizaciones en otros lugares. Lo primero que hacen es conseguir formas de financiarse para seguir ampliándose”, observó.

Ante el mencionado escenario, se remitió al anuncio realizado ayer en Casa Rosada junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, donde comunicó el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días en la provincia. En esa línea, reiteró que la Nación y las provincias “tienen que hacer un trabajo conjunto” en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales.

En otro orden, se refirió al enfrentamiento de dos facciones de la barra de Independiente que tuvo lugar ayer en el centro de Avellaneda, y consideró que “se debe trabajar fuertemente por el derecho de admisión a los estadios y los que no pueden entrar no tienen que hacerlo”. “Si los clubes no pueden aplicar e derecho de admisión, tendrá que hacerlo el Estado. Lo que sucedió ayer en Avellaneda tiene que ver con negocios, no con el fútbol. No es una discusión por los colores de la camiseta”, concluyó.