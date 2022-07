Aníbal Fernández se refirió al posible reemplazo de Silvina Batakis por Sergio Massa, pero no dio certezas: “Tenemos que esperar que eso suceda”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue consultado hoy por LN+ acerca del posible reemplazo de Silvina Batakis por Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y si bien afirmó que no tiene información confirmada al respecto, indicó: “Tenemos que esperar que eso suceda”.

Férreo defensor de la gestión de Alberto Fernández, el funcionario prefirió no dar certezas aunque no negó que haya negociaciones al respecto. Ante la pregunta de si sobre el acuerdo que se estaría dialogando hay apoyo de los tres socios del Frente de Todos (FdT), el Presidente, Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo: “No formo parte de esa reunión y no puedo hablar de lo que no conozco. Sí es un tema que están charlando los tres como referentes del FdT”.

Aníbal Fernández: "El viaje de Batakis a EE.UU. fue excelente"

Por otra parte, aseguró: “Esa valoración dará respuesta a una propuesta común, es cuestión de horas ver qué se ha decidido y qué es lo que el Presidente acepta en el marco de ese acuerdo. Después podremos hablar de Massa o de cualquiera”.

El ministro de Seguridad explicó además que “no toma” en cuenta los trascendidos sobre la llegada del titular de la Cámara de Diputados a la Casa Rosada. “Son rumores y yo no gobierno sobre conjeturas. Es un tema de Massa y si el Presidente toma una decisión con cualquier funcionario, me pondré contento y veré cómo son las formas para trabajar en conjunto, siempre ha sido así”.

El funcionario sí confirmó que “el Presidente hizo una expresión sobre aggiornar el Gabinete para una nueva etapa” y dijo que es algo “normal y que se suele hacer”.

Los dichos de Aníbal Fernández se dan cuando, en medio de rumores y especulaciones, y tal como informó ayer LA NACION, el primer mandatario y Massa se reunirán entre hoy y mañana sábado para tratar el desembarco del tigrense al frente del Ministerio de Economía.

Massa se refirió ayer a las diferentes versiones sobre su futuro desde Twitter confirmando lo informado por este medio. “Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado”, escribió.

Veo muchos rumores y versiones.

No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. — Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2022

Noticia en desarrollo