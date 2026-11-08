Ante una multitud, el papa León XIV le rindió homenaje a San Martín

Ante una multitud eufórica, el papa León XIV llegó 17.13 a la Plaza San Martín para rendir un homenaje ante el monumento del prócer argentino, que también es el libertador del Perú, la patria adoptiva del Pontífice.

En su recorrido desde Aeroparque hacia Plaza San Martín, el Papa transitó por la autopista Illia. En muchos tramos, lo hizo con la ventanilla baja. Cuando su vehículo pasó frente al Barrio 31, se escuchó un sonido de petardos. Luego recorrió el bajo, donde mucha gente se reunió en las veredas para verlo.

El canciller Pablo Quirno recibió a León XIV con un apretón de manos y unas palabras. El líder del Vaticano llegó al centro porteño minutos después de aterrizar en la Argentina, donde lo recibieron el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Llegada del Papa Leon XIV a Plaza San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Quirno recibe al Papa Santiago Filipuzzi

Los presentes ante el Monumento de San Martín corearon “¡Olé, olé, olé, León, León!”, en medio de banderas argentinas y del Vaticano. Durante la ceremonia se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia.

A continuación, rindió homenaje al General San Martín frente al Monumento, y enseguida se retiró de la Plaza −no sin un saludo a la multitud− rumbo a la Casa Rosada, donde se reencontró con Milei.