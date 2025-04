Ante una sesión clave, Kicillof prepara una jugada para defenderse de un avance de la Legislatura por la fecha de las elecciones

LA PLATA.- Sin diálogo con Cristina Kirchner, Axel Kicillof espera ver el juego de sus adversarios internos de Unión por la Patria (UP) para cantar jaque: sólo si se ve acorralado por la aprobación de un proyecto de ley que suspenda las primarias y llame a elecciones concurrentes el 26 de octubre, firmará en lo inmediato un decreto de convocatoria a elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof estará mañana en el Teatro Argentino de La Plata en un acto convocado por Barrios de Pie. El encuentro tendrá lugar a dos cuadras de la Legislatura, donde un sector de los diputados que responden a Máximo Kirchner negocia la votación de un proyecto de ley para suspender primarias, de Rubén Eslaiman (Frente Renovador) más un llamado a elecciones concurrentes para que se vote el mismo día que en Nación.

La negociación abierta por la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del massista Alexis Guerrera, y la jefatura del bloque de UP, que lidera el camporista Facundo Tignanelli, para insertar un artículo que llame a elecciones concurrentes -con votos de las bancadas de La Libertad Avanza y Pro- resultó dinamita para los oídos del gobernador.

“Hoy no hay diálogo con Cristina. Menos aún desde que sus diputados negocian con (Javier) Milei y con Pro para perjudicar a nuestro Gobernador ”, se escuchó decir en este feriado del 2 de abril, cerca de Kicillof.

Esa negociación -que enfureció a Kicillof- existió. Pero no avanzó por distintas exigencias del jefe del bloque de LLA, Agustín Romo, y de Pro, que esta tarde tuvo una reunión por zoom. Ambos espacios se subieron al precio en la negociación al saber que son claves para dirimir la interna del oficialismo. “No tenemos los dos tercios de los votos para aprobar sobre tablas” , admitió uno de los negociadores de UP al caer la noche del feriado.

Los números estaban así: 16 diputados camporistas, 10 renovadores, 9 “liberblues” -como se denomina a los libertarios disidentes- y siete que se referencian en el diputado nacional Facundo Manes levantarían la mano para suspender las PASO y que las elecciones bonaerenses sean concurrentes con las nacionales, el próximo 26 de octubre. Pero las bancadas de LLA y Pro -que suman 26 escaños- no se sumarían a la iniciativa. Tampoco, por cierto, los 11 diputados que responden a Kicillof .

Por eso, posiblemente mañana no haya decreto firmado, porque no habrá una ley que lo apure . Pese a que el diálogo de Kicillof y Cristina Kirchner está roto, el gobernador no quiere forzar y anticipar una emancipación interna de la expresidenta.

Además los intendentes, que en su mayoría apoyan los comicios anticipados -ya lo pidieron unos 45 alcaldes peronistas-, intentan mediar para evitar una guerra total que se avizora, en diferentes modelos de fractura, a la que no quieren llegar dado que no sólo los obligaría tomar partido en la puja por la conducción, sino a armar listas seccionales y municipales en peleas internas en cada distrito y cada sección.

Un escenario de ruptura electoral tampoco es el ideal para Kicillof: Máximo Kirchner maneja la junta electoral del Partido Justicialista bonaerense , de modo que el gobernador al llamar a elecciones anticipadas por un decreto inconsulto quedaría expuesto a que lo vacíen del armado de las listas y obligado a medirse por afuera de la estructura partidaria.

Si bien hay acuerdo a favor de la la suspensión de las PASO, ya no es esa la discusión que traba la modificación de la Ley 18.086 vigente que ordena primarias. La puja final, por los dos tercios, es para determinar si se adelantan los comicios, tal como pretende el gobernador. O se vota el 26 de octubre junto a los comicios nacional, como espera Cristina Kirchner, mientras evalúa si se presenta como candidata a diputada nacional. O provincial por la tercera sección electoral.

Kicillof se apegará a la ley, y si la Legislatura no suspende las PASO no tendrá más remedio que avanzar con el armado de las primarias. “Iremos a PASO” , desafiaban en las últimas horas factores de Unión por la Patria ligados a La Cámpora, sabiéndose ganadores por la estructura partidaria. En este territorio, está vigente la lista sábana para la elección de senadores, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares.

El Gobernador tiene la lapicera cargada con voluntad para desdoblar y anticipar los comicios provinciales a los del 26 de octubre. Pero no firmará en las próximas horas un decreto que lo enfrente de manera definitiva a Cristina Kirchner, a menos que la expresidenta declare -con una ley a medida- un jaque mate a su proyecto para adquirir protagonismo más allá del futuro político que tenga el kirchnerismo .

