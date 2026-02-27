Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción de Entre Ríos

Tras cuatro años de lucha en los tribunales, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reasumió hoy su cargo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su destitución promovida después de que acusara en causas de corrupción al condenado exgobernador Sergio Urribarri y a sus funcionarios.

“Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad, pero las investigaciones que llevamos a cabo en la causa de los contratos y en el juicio a Urribarri nos demostraron que no”, dijo Goyeneche a LA NACION. Y enfatizó que ahora espera que la condena a Urribarri quede firme y que el caso de los contratos de la Legislatura local llegue a juicio.

Goyeneche fue reinstalada hoy en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministero Público Fiscal de Entre Rios por el procurador Jorge García, en una acto rodeada de procuradores de otras provincias y de la Asociación de Fiscales.

Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos

Cecilia Goyeneche fue desvinculada de su cargo mediante un jury el 30 de noviembre de 2021, pero peleó en la justicia local, sin suerte, y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la razón, anuló todo el procedimiento y ordenó dictar una nueva sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Y hoy, tras cuatro años y tres meses de lucha judicial, conjueces del Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces titulares se excusaron y se apartaron, anularon el jury y la repusieron en su cargo.

Hablaron acerca de que el jury que destituyó a Goyeneche actuó con falta de imparcialidad”.

La Corte había señalado vicios en el proceso y cómo se integró el jury, y por eso el Tribunal Superior de Justicia debió volver a fallar.

Los jueces que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejara sin efecto aquella sentencia.

Ahora los jueces que fallaron son los camaristas, que actuaron como conjueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.

La justicia entrerriana dio marcha atrás, declaró nula la resolución del 30 de noviembre de 2021 del Jury y anuló la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.

Los jueces que fallaron hoy dijeron que “se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, principalmente porque el tribunal que juzgó a Goyeneche no fue imparcial”.

El fallo detalla que varios jueces del jury debieron ser apartados, por ejemplo Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que ya habían intervenido como jueces en distintas etapas de una causa que originó la denuncia contra la fiscal.

El fallo señala que esta participación previa comprometía su objetividad y que, según la ley, debieron haberse inhibido por “haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa”.

En el caso del juez Juan Smaldone, dijeron que el nivel de parcialidad detectado es “patente y grave”. Por un lado, Smaldone intervino en una causa de amparo, en la que se discutió exactamente el mismo tema que luego tuvo que resolver como jurado.

Goyeneche, rodeada de fiscales, al ser restituida en su cargo

Además, existía un conflicto de intereses, pues el Ministerio Público Fiscal que integraba Goyeneche había acusado penalmente al hijo de Smaldone por corrupción en un caso de negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, donde la fiscal intervino.

El Superior Tribunal de Justicia anuló la integración de este jurado al considerar que “se violó la garantía constitucional del juez natural”.

Además de la falta de imparcialidad de los jueces, el fallo subraya que se eligió a un fiscal a dedo para la acusación contra Goyeneche. Recordó: se apartó a todo el Ministerio Público Fiscal como acusador por falta de objetividad y lo reemplazó por un fiscal “ad hoc” sacado de una lista de conjueces.

El superior tribunal de Entre Ríos resolvió que “esta decisión fue manifiestamente ilegítima y arbitraria”.

Al constatar que “el proceso nació viciado por un jurado parcial y un órgano acusador ilegal”, anuló todo y ello permitió reponer a la fiscal en su cargo.

Goyeneche dijo a LA NACION que continuará con las investigaciones de corrupción, que coordinará los juicios en marcha y no descartó intervenir ella misma como fiscal en algunos de los juicios por venir.