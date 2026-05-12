Milei atacó a un periodista por hablar del Coeficiente de Gini con un estudiante de la UBA

El presidente Javier Milei atacó nuevamente al periodismo y a los medios, a los que calificó de “mentirosos seriales e ignorantes”. Esta vez, apuntó contra el también conductor de televisión Luis Novaresio, que conversaba al aire con el presidente del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa a la marcha universitaria en reclamo por más fondos al Gobierno.

“PERIODISMO ARGENTO (95%). Aquí periodista ignorante explicando el Coeficiente de Gini. Lo primero es que si quiere dar clases que sepa de lo que habla”, introdujo Milei en su cuenta de X sobre el coeficiente, una medida estadística utilizada para contabilizar la desigualdad de ingresos en la población.

PERIODISMO ARGENTO (95%)

Aquí periodista ignorante explicando el Coeficiente de Gini. Lo primero es que si quiere dar clases que sepa de lo que habla. El indicador del que habló es el Rawlsiano (mejor contra peor). Esto se deriva del postulado de Rawls qué el bienestar viene dado… https://t.co/noBYYwPkaO — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2026

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