Apareció otro “arrepentido” y apuntó contra una allegada a Jorge D’Onofrio: reuniones con gestores y un “lugar secreto”

En los papeles, Claudia Pombo era una simple concejal de Pilar, pero en los hechos daba órdenes y dominaba todos los resortes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, bajo el mando de Jorge D’Onofrio. Un testigo de identidad reservada declaró ante la Justicia que Pombo se reunía con jueces de Faltas en la sede de esa cartera. También dijo que había encuentros más reservados en un hotel de la ciudad de La Plata, una suerte de oficina paralela. El mismo testigo apuntó a otros funcionarios de esa cartera que tenían la potestad de borrar multas en grandes cantidades. Un negocio millonario.

D’Onofrio y Pombo son los principales imputados en la megacausa que investiga el funcionamiento irregular del sistema de multas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.

Según el testimonio del testigo, al que tuvo acceso LA NACION, Pombo ejercía su poder en el área de sistemas del Ministerio. “Se realizaban reuniones con la gente de sistemas, Pombo, Tomás (Uthurriague) o Sanguinetti, y a algunas asistían jueces de faltas”, dijo el testigo ante el fiscal Álvaro Garganta.

Tomás Uthurriague era el titular de la Dirección de Informática de la Dirección Provicial de Seguridad Vial y Pablo Javier Sanguinetti estaba a cargo de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. Ambos están imputados y ya declararon en la causa.

Según el testigo, Sanguinetti era el nexo con los jueces de Faltas.

En el expediente ya se probó el vínculo estrecho entre Pombo y Mario Quattrocchi, ex juez de faltas de La Plata. Viajaban juntos a Málaga (España) donde tenían al menos dos emprendimientos gastronómicos. No es el único juez de Faltas involucrado. La Justicia detectó que borraban decenas de infracciones de manera irregular, incluso de otros distritos. La operatoria requería de una interacción con el área de sistemas del Ministerio.

“Pombo era muy limitada con sus conocimientos técnicos, derivaba en los informáticos todos los temas”, apuntó el testigo ante la Justicia. Los informáticos eran Sanguinetti y Uthurriague.

El testigo contó que entabló una relación de confianza con Pombo porque ambos eran de Pilar. “Ella comenzó a pedirme cuestiones personales como compararle comida para el perro, elementos de cotillón, documentación, y me pedia que se los acerca a su casa o a la vieja DPPSV”, contó.

En ese contexto, el testigo contó que Pombo utilizaba el hotel Gran Brizo, en La Plata, para reuniones reservadas. "Algunas reuniones con los jueces se realizaban en ese hotel; yo fui solo en una oportunidad", apuntó.

El hotel está ubicado en la avenida 51, entre las calles 9 y la 10, a solo tres cuadras de las oficinas públicas que frecuentaba Pombo.

Se trata del segundo testigo que se presenta en la causa y pide declarar con reserva de su identidad. LA NACION reveló la semana pasada que el primer testigo acusó a la concejal de Unión por la Patria, actualmente con licencia, de recibir “sobres con dinero” de parte de Cecaitra, una asociación civil que tiene cámaras en varios municipios. El testimonio detalló que los pagos se enviaban al Museo Ferroviario, en Libertador y Suipacha (en la zona Retiro). Pero también había entregas en “una estación de servicio, en un restaurante y una confitería.

Los receptores de esos sobres, siempre según el testimonio, eran un secretario de Pombo y su chofer.

“Los sobres eran de papel madera, formato cuadrado, variaban en su tamaño, y en otras oportunidades se trata de bolsas de papel madera cuyo contenido alcanzaba los 12 a 15 centímetros de alto, más allá que la bolsa podía ser más alta”, dijo el testigo. Y agregó: “Su contenido no era algo compacto, parecía algo de papel y se podía suponer que se trataba de billetes. El sobre siempre estaba cerrado, con abrochadora y encintado, estaba limpios por fuera, sin inscripciones ni sellos, ni nada escrito”.

La maniobra se habría repetido dos o tres veces por semana durante los últimos tres años.

El nuevo testigo también apuntó al rol de Pombo y a los funcionarios del área de sistemas. “Vi varios gestores que se presentaban en la DPPSV y se reunían exclusivamente con Tomás y había un abogado que decía que era apoderado de distintas empresas y se reunía seguido con Tomás", detalló.

Cuando le preguntaron por su vínculo con D’Onofrio, el testigo dijo que “lo vio tres veces” y remarcó que las decisiones importantes las tomaba Pombo. Sobre el universo de las empresas, solo mencionó a TN Group y CECAITRA. Dijo que “tenían una preferencia administrativa” y un “vínculo fuerte con las autoridades del Ministerio”.