Chiqui Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica que denunciaron a la AFA y también apuntó contra un empresario

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), denunció una “maniobra de extorsión” por parte de los dirigentes de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe y Facundo del Gaiso y al empresario Leandro Camani, denunciante de irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense.

Con esta presentación, Tapia se sumó a la causa que está a cargo del juez Walter Saettone y el fiscal Germán Camafreita. A través de su letrado, Gregorio Dalbon, el dirigente de fútbol presentó una denuncia penal contra Yofe, al legislador porteño de la CC, Del Gaiso y Camani por una presunta “maniobra de extorsión”.

Según relató el abogado, Tapia “puso los hechos en conocimiento de la Justicia, aportando cronología, contexto y solicitando medidas de prueba concretas”, según el letrado. “Cuando el presidente de la AFA es extorsionado, no hay tapa”, señaló Dalbon, antes de apuntar contra Camani, a quien calificó como un “conocido operador del negocio de las fotomultas, que durante años habría utilizado denuncias y exposición mediática como método de presión”.

El fiscal Camafreita, quien allanó a Yofe en el marco de una causa por “extorsión”, ahora investiga a Camani, denunciante de irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense. Según la declaración de un testigo que la fiscalía pretende corroborar, el empresario habría financiado los presuntos aprietes del dirigente de la CC de Pilar.

En el acta a la que accedió LA NACION, Camafreita solicitó a la DDI de Pilar realizar “discretas tareas para individualizar y aportar datos filiatorios completos” de Camani y otros empresarios y dirigentes políticos de la zona. Ese despacho ya fue autorizado por el juez Walter Saettone.

En la fuerza de Elisa Carrió niegan que Camani y Yofe hayan trabajado juntos en la investigación contra Jorge D’Donofrio, exministro de Transporte bonaerense y dirigente cercano a Sergio Massa, implicado en el caso por supuestos negocios con las fotomultas y la VTV.

Matías Yofe al llegar a los tribunales de Pilar para su audiencia con el fiscal Camafreita Tadeo Bourbon

Titular de la empresa Secutrans, Camani provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en tres municipios de la provincia de Buenos Aires: Hurlingham, Malvinas Argentinas y Escobar. En total, la firma tiene cerca de 100 cámaras. En ese marco, impulsó la denuncia por maniobras con el cobro de las fotomultas. A raíz de esa presentación, la Justicia puso la mira en una presunta red de “gestores” que anulaban las faltas a cambio del pago de hasta un 50% del monto de la infracción.

En la presentación de Camani ante la Justicia, se calculó el monto aproximado que iría a los “gestores” de las fotomultas: se puntualizó que solo un 2% de las multas se abonan legalmente, por lo que quedarían “unas 340.000 infracciones que alcanzarían alrededor de $60.000 millones mensuales que estarían al alcance de ser gestionadas por canales ilegales”.

El ex ministro de Transporte Jorge D'Onofrio, en una visita a la planta de la VTV en Hurlingham Facebook

En cuanto al vínculo del empresario con Yofe, denunciante en la causa por supuestos negocios con la VTV provincial, el periodista Claudio Ponce de León declaró ante el fiscal: “El dinero se lo daba Camani para conseguir las declaraciones en contra de Claudia Pombo -la dirigente massista y expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, implicada en el caso— y Jorge D’Onofrio”. Una derivación de la causa fue la renuncia del propio D’Onofrio al ministerio de Transporte bonaerense.

Por su parte, en el equipo de trabajo del titular de la CC local cuestionan a Ponce de León y niegan que Camani haya cooperado con Yofe en la investigación contra D’Donofrio.

En esa línea, allegados a Camani aseveran que su empresa no realizó presentaciones junto con otros denunciantes y que a lo sumo, se acusó a personas que Yofe ya había denunciado. Dudan de la credibilidad de Ponce de León y consideran que el periodista pretende restarle credibilidad a Yofe en otras causas en las que participa.

Jorge D'Onofrio y Claudia Pombo X

D’Onofrio y Pombo son los principales imputados en la megacausa que investiga irregularidades en la VTV de la provincia de Buenos Aires. Yofe participa en esta investigación. A su vez, el dirigente de la CC fue denunciado por allegados a D’Onofrio, que lo acusaron de haber intentado extorsionarlos para que declararan en contra del exministro.

Según la acusación contra el afil de Carrió en Pilar que realizó Atilio Ormeño, quien supo ser chofer de D’Onofrio, Yofe le habría dicho: “Sos una persona muy importante para nosotros, sabés muchas cosas de D’Onofrio y Pombo. (...) Hay mucha plata para que te acomodes bien con toda tu familia”.

Por su parte, la defensa de Yofe plantea que existiría una relación estrecha entre la denuncia que hizo Ormeño, exchofer de D’Onofrio, y la megacausa por el negocio de las VTV. En ese marco, aseguran que están enfocados en demostrar que la corriente investigación pretende “tapar” las acusaciones que implican a D’Onofrio y los demás imputados.

Matías Yofe es denunciante de la fastuosa mansión en Pilar atribuida a Pablo Toviggino de la AFA Ricardo Pristupluk

Según supo LA NACION, la Justicia intenta determinar si existieron ofrecimientos de dinero a Yofe por parte de terceros. Los investigadores sospechan que el dirigente de la CC podría haber sido utilizado como fachada.

Entre otras actuaciones que pidió la fiscalía, está el levantamiento del secreto fiscal. Así, se le solicitará a la ARCA (ex AFIP) las últimas dos declaraciones juradas presentadas por Matías Yofe y Diego Escobar, mano derecha del dirigente de la CC. Escobar habría colaborado con Yofe en las supuestas extorsiones. También se le pedirá al Banco Central que informe las cuentas que ambos tengan radicadas y sus movimientos desde el 1° de enero de 2025 hasta la actualidad.

Asimismo, el fiscal Camafreita librará un oficio a la Legislatura porteña, “a fin de que informe si Matías Yofe se encuentra dentro de los integrantes” de ese organismo. Ante la consulta de LA NACION, en la CC aseguran que el imputado mantiene una categoría, y que hace un año trabaja en la investigación sobre la supuestas irregularidades con la VTV y en la quinta de Pilar que se le atribuye Pablo Tovoggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Tapia..

El celular de Yofe

En su declaración ante el fiscal, el policía Gabriel Toledo, quien también custodiaba a Yofe, declaró que el imputado “arrojó el teléfono” tras el allanamiento. Sus dichos coinciden con los de Carrió, quien declaró en la fiscalía: “Le dije a Matías: ‘Tirá el celular al mar’, porque deben estar buscando documentación de la AFA”.

Salen Matías Yofe y Elisa Carrió del juzgado UFI No. 3 de Pilar Tadeo Bourbon

Es por eso que el fiscal pidió que “se autorice y ordene la entrega de un nuevo chip” con el número de Yofe a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. El objetivo de la investigación, según consta en el acta, es abrir el WhatsApp de Yofe en otro dispositivo, con el que se podría obtener sus mensajes de texto, audios, contactos y archivos.

Según supo LA NACION, de la pesquisa a los dispositivos allanados en el domicilio de Yofe, los cuales pertenecerían a su pareja Agustina Cambaceres, se determinó que el imputado tenía agendados los contactos del denunciante Ormeño, de Camani y Martín Marinucci, actual titular de Transporte Bonaerense. Según la denuncia del chofer, Yofe le mostró el nombre de Marinucci y le dijo: “Te va a echar”.