ARA San Juan: la jueza dio detalles sobre el futuro de la causa

Mientras en el microcine de la superintendencia de comunicación, situado en el cuarto piso de la sede central de la Policía Federal Argentina, senadores, diputados y peritos veían las imágenes del submarino ARA San Juan hundido, la jueza dio una conferencia de prensa en la que contó detalles de la causa y les respondió a los familiares que cuestionaron la exhibición de ayer.

"La causa sigue en trámite. Hace un mes estamos tratando de conseguir peritos que no tengan ningún interés particular en la causa. Seguramente se convoquen a expertos del exterior. Estamos cerca y en mejores condiciones que el año pasado, cuando no teníamos nada", dijo Marta Yáñez, jueza federal de Caleta Olivia.

Sobre la reacción de familiares y legisladores al ver las imágenes del submarino, que está hundido a más de 900 metros de profundidad, contó: "Todos quedaron sorprendidos por la calidad de las imágenes, pero sabemos que con eso no se llega a una conclusión".

Ante la consulta sobre si tomará en cuenta el informe que emitirá la comisión bicameral del Congreso sobre las causas del hundimiento, respondió: "Voy a tener en cuenta el informe de la bicameral. Es una tragedia en tiempos de paz que no conoce precedentes. No voy a descartar nada".

Llegar a la verdad

"Tengo toda la información. Hoy no puedo decir si le voy a achacar responsabilidad a alguien en particular", dijo la magistrada sobre el estado actual de la pesquisa, y agregó: "Estamos trabajando de manera seria y creemos que podemos llegar a la verdad".

Consultada por LA NACION sobre los pasos a seguir, contó que hoy se reuniría en la procuración general para definir quienes serían los peritos submarinistas que sumaría a la investigación.

De la carta que publicaron un grupo de familiares cuestionando la presentación de ayer, dijo: "Es muy difícil conformar a 140 personas".

"Las preguntas al Presidente fueron pedidas solo por la querella de Luis Tagliapietra. Ninguna otra lo quiso hacer", dijo Yáñez, y detalló: "El juzgado sumó el pedido de que confirme o descarte la hipótesis de conflicto bélico".