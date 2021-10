ARA San Juan: Macri cuestiona la investigación por espionaje ilegal y no viajará a Dolores para la indagatoria

El expresidente Mauricio Macri presentará mañana un escrito ante la Justicia federal de Dolores donde denunciará irregularidades y pedirá posponer la citación a prestar declaración indagatoria prevista para mañana en la causa en que fue citado como sospechoso de haber ordenado realizar tareas de inteligencia sobre los familiares de los marinos fallecidos con el hundimiento del submarino ARA San Juan a finales de 2017.

Macri hará duros cuestionamientos al juez federal Martín Bava y expondrá los motivos en un mensaje que se difundirá por sus redes sociales, dijeron allegados al expresidente.

Macri regresó hoy al país, unos minutos antes de las 10, luego de una gira en el exterior que incluyó actividades en los Estados Unidos y culminó en Qatar, con tareas vinculadas a la FIFA.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, acudió hoy al juzgado federal de Dolores donde terminó de hacer uso de los tres días que le concedió el juez Bava para revisar el expediente judicial donde el expresidente fue citado a prestar declaración indagatoria.

A su regreso a Buenos Aires, el letrado evaluará con su defendido los próximos pasos a seguir. Pero en el entorno de Macri venían adelantando hace dos semanas que el expresidente tiene la idea de que su declaración no se mezcle con el proceso electoral por lo que buscará que la indagatoria y las elecciones quédenlo mas lejos posible.

En ese sentido, Macri analiza presentar un escrito a primera hora de la mañana de modo de explicar las razones de su pedido de una nueva postergación donde señalarán la carga política que a su juicio tiene este expediente.

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse.

Macri se encuentra “a derecho” en la causa, es decir que tiene abogado designado en el expediente y está a disposición del juez, por lo que una nueva ausencia, previa justificación, no debería significar un riesgo para su situación procesal .

En tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata analiza el recurso de Macri contra la decisión del juez Martín Bava de impedirle la salida del país. El propio magistrado de Dolores le concedió la apelación, por lo que será la cámara marplatense la que a la postre resolverá.

En el torno de Macri observan el trámite de un expediente paralelo al suyo en Dolores, que tiene como protagonista al intendente de Pinamar, Martín Yeza, y las señales que reciben no son positivas para el vicepresidente.

La indagatoria del expresidente había sido planteada en un primer momento para el 7 de octubre, pero Bava tuvo dificultades para notificar al expresidente dado que no daban con su domicilio actual. Finalmente, el juez decidió posponer la citación cando fue informado oficialmente de que Macri no se encontraba en el país. La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le envió una nota donde en la que le pedía al juez que no tomara “decisiones anticipadas”.

El juez federal Martín Bava

El juez Bava, que enfrenta una denuncia en el Consejo de la Magistratura por su actuación en un juicio de lesa humanidad, entendió que Macri debe responder por las tareas de inteligencia que efectuó la AFI en Mar del Plata sobre los familiares de los 44 tripulantes del submarino que estalló bajo el mar.

La Justicia tiene partes de inteligencia que aportó en su denuncia la interventora de la AFI Cristina Caamaño donde hay fotos de seguimientos y extractos de los discursos y documentos que los familiares de los marinos iban a elevar a Macri .

La denuncia que motivó la causa que lo tiene al expresidente como uno de los protagonistas fue realizada en septiembre por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la primera parte de la investigación fue encabezada por el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.

Otros de los procesados en este expediente son los extitulares de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que cuando prestaron declaración indagatoria en Dolores este año negaron los cargos que les imputaban.