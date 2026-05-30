Así encontraron fajos de US$100.000 termosellados, cocaína rosa y pastillas en los domicilios de Facundo Leal

En el domicilio de Mendoza de Facundo Leal, el extitular de Arsat y Orsna, la Policía se encontró con algo poco frecuente, especialmente para los ocasionales operativos en donde descubren a un político in fraganti con dinero posiblemente sucio.

Según pudo saber LA NACION, el exfuncionario tenía los US$1,7 millones hallados en su casa en porciones de US$10.000 dispuestos con fajas aparentemente bancarias y, a su vez, conglomerados en termosellados de US$100.000 por bloque. Los 17 paquetes fueron descubiertos, todos juntos, en una valija.

Leal, De Pedro, Sánchez Malcolm, Fernández y Rossi, en Benavídez, al anunciar el plan "Mi Pueblo Conectado" Twitter

El caso estalló el viernes, cuando se supo que Leal había sido detenido y se le había encontrado una fortuna en billetes y drogas. Se trata de extitular de ARSAT, la empresa pública de satélites, durante el gobierno de Alberto Fernández, que luego la gestión de Javier Milei mantuvo en otros cargos por unos meses.

El allanamiento a Facundo Leal

Si en Mendoza se encontraron fundamentalmente fajos de dólares, en el departamento de Leal en Palermo el hallazgo fue más “variado”, según imágenes a las que accedió LA NACION. El dinero, en este caso, se encontró en una caja fuerte y superó los US$670.000. De acuerdo a algunas fuentes, estaba repartido y parte, en algunos sobres -en principio-, sin rotulación. Pero había más.

Allanamiento en Mendoza a la casa de Facundo Leal

En Palermo se encontró un botín de drogas ilegales que incluía: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, es decir, drogas sintéticas, y 14 gramos de clorhidrato de cocaína.

En las fotos sacadas por la Policía Federal se ven cuatro bolsas medianas con tusi, la cocaína rosa. Las pastillas fueron dispuestas individualmente. Para dar escala, de acuerdo a reportes de organismos especializados, los 128 gramos de ketamina equivalen a entre unas 1700 y 4300 dosis recreativas moderadas.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT X.com

Entre los elementos hallados también se encontraban 15 cucharas presuntamente utilizadas para consumo, un vaper con aceite de cannabis, 15 bolsas tipo Ziploc, cinco teléfonos celulares, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, un smartwatch y documentación considerada de interés para la investigación.

El dinero encontrado en la casa de Facundo Leal

Además, fueron incautados US$670.000, 165 euros, $2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos.

Leal lleva casi 20 años dentro del Estado. Presidió ARSAT entre 2022 y 2024. En 2025, el gobierno de Javier Milei lo colocó al frente del ORSNA, el organismo que regula el sistema aeroportuario nacional. Fue desplazado de ese cargo en enero de 2026, en simultáneo con Luis Pierrini, exsecretario de Transporte.

Al momento de su detención, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como planta permanente.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT X.com

El exfuncionario se encuentra detenido e incomunicado. Se le tomó declaración indagatoria el viernes y se dispuso el secreto de sumario de la causa que tiene a cargo el juez Lino Mirabelli y que investiga el fiscal Fernando Domínguez.

El expediente que derivó en el allanamiento no tiene relación con una causa por narcotráfico, sino con una causa por corrupción vinculada a su ejercicio como presidente de Arsat.