Francisco anunció quién lo representará en la asunción de Alberto Fernández

Mañana Alberto Fernández asume como presidente de la Argentina y para la ceremonia vendrán mandatarios de todo el mundo y representantes de los gobiernos. Ya está en el país Miguel Díaz-Canel, de Cuba, quien aterrizó ayer cerca de las 18.15 acompañado por su esposa Lis Cuesta Peraza. Y hoy quien confirmó a su enviado fue el papa Francisco.

Desde el Vaticano dispusieron que el nuncio apostólico en Uruguay, Martín Krebs, represente a la Santa Sede en la ceremonia de jura del presidente electo de la Argentina. El prelado llegará hoy desde Montevideo para estar mañana en el Congreso, de acuerdo con lo confirmado por Télam.

La representación del Vaticano a través del nuncio en Uruguay se produce porque la Nunciatura en Argentina se encuentra vacante desde la muerte, en junio pasado, del congoleño Leon Kalenga.

Obispo alemán de 63 años, Krebs es embajador de la Santa Sede en Uruguay desde mediados de 2018. En 2015, Francisco había designado a su entonces nuncio en Paraguay, Eliseo Ariotti, para el traspaso de mando entre la entonces presidenta saliente, Cristina Kirchner, y Mauricio Macri.

Además del cubano y el religioso, el chileno Sebastián Piñera confirmó que vendrá para la jura del nuevo presidente como también el jefe de Estado electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, es otro de los que participará.

Sin embargo, la presencia de un funcionario de Brasil, aliado histórico de la Argentina, aún está en duda. "Salvo que haya algún imprevisto, no irá nadie", dijo ayer una calificada fuente del gobierno. Por una supuesta orden de Jair Bolsonaro, el país no tendría representación en la asunción, según pudo saber LA NACION. De todos modos, la decisión aún no es oficial.

Tampoco vendrán al país ni Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ni Juan Guaidó, presidente encargado del país, en crisis tanto política, como económica y social. Por su parte, desde Bolivia también hay dudas: tras su renuncia, Evo Morales está en Cuba y mostró intenciones de viajar, pero sin certezas; la presidenta interina Jeanine Áñez, que ocupó el sillón de Evo Morales tras su renuncia en una sesión sin quórum y en medio de las denuncias de golpe de Estados, no fue invitada.

