Javier Milei y sus medidas, en vivo: la aprobación de la ley de glaciares y la sesión en el Senado por los pliegos judiciales

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que ya habían implementado algunas empresas por la suba del costo del gasoil. En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”.