Javier Milei y sus medidas, en vivo: la aprobación de la ley de glaciares y la sesión en el Senado por los pliegos judiciales
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El mensaje de la Oficina del Presidente tras la aprobación de la ley de glaciares
April 9, 2026
Las reacciones del arco político a la aprobación de la ley de glaciares
La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 negativos. En ese marco, desde el oficialismo celebraron la votación en redes sociales, mientras que desde la oposición la rechazaron y acusaron una “falta de protección”.
El oficialismo y sus aliados lograron aprobar la reforma de la ley de glaciares con una mayoría categórica
Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados convirtieron en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.
La lógica del racionamiento y la de los mercados
Silvina Aida Batakis, cuando en julio de 2022 fue ministra de Economía de la Nación, en un programa de televisión afirmó que cada dólar vendido en el segmento oficial del mercado de cambios para financiar gastos en turismo era un dólar menos que se podía dedicar a la compra de insumos importados, comprometiendo la producción y el empleo locales.
La UTA anunció un paro eventual y habrá menos colectivos este jueves
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que ya habían implementado algunas empresas por la suba del costo del gasoil. En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”.
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