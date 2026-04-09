Un funcionario denunció al embajador argentino en España y reavivó la interna

Alejandro Nimo, agregado especializado en Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la embajada argentina en España, denunció al embajador y reavivó la interna que ya existe en la oficina diplomática. Esta vez, el funcionario aseguró que el embajador Wenceslao Bunge le quitó su despacho.

“Por decisión del embajador Bunge me han quitado el despacho (la oficina) en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina, la que se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia de los admiradores de [del presidente] Javier Milei”, indicó Nimo, autodefinido discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto.

Hola a todos me desperté hoy en España viendo un masivo apoyo de los amigos de la Libertad por una agresión que sufrí ayer dentro de nuestra Embajada. Primero que nada quiero agradecerles a los miles de mensajes que he recibido felicitándome por el trabajo que hago por Argentina… — Alejandro Nimo (@alejandronimoAr) April 9, 2026

En un largo descargo en su cuenta de X, en el que calificó la quita del despacho como una “agresión”, continuó: “No comprendo la decisión del embajador, ya que no se me dio ninguna explicación razonable al respecto. Es evidente que no soy la víctima aquí, ya que en mi despacho tenían en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente Milei, así como muchas imágenes y símbolos que hacen a mi recorrido en la batalla cultural por Europa, además de un muñeco de nuestro presidente con la motosierra".

Deslizó, en tanto, que estos elementos “incomodaban a muchos que ya no deberían estar en la embajada”, y los calificó a ellos como parte de una “casta diplomática”.

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia

“Agradezco todo el apoyo recibido, así como al presidente Milei por reconocer siempre el trabajo que hago a diario en soledad por defender las medidas que él implementa desde la Argentina y lograr interesar a inversores españoles en invertir en nuestro país”, destacó Nimo.

Luego, volvió a apuntar contra el embajador. “Lo que me preocupa de Bunge no se trata de una decisión por una oficina (yo puedo hacer el mismo trabajo excelente que vengo haciendo desde cualquier club privado o bar de Madrid), realmente me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente, creo que en eso no está en sintonía y las veces que he tratado de llevarle un plan para reducir notablemente el gasto de la embajada se negó siquiera a recibirme”.

Enorme despacho dedicado a la libertad y a Milei, una lástima que al embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge, no le guste y haya mandado quitar los cuadros y la figura del Presidente para poner a dos secretarias kirchneristas.



Canciller @pabloquirno, parece que el… pic.twitter.com/PVCUwMc6az — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) April 8, 2026

Y completó: “No lo juzguen por una decisión de una oficina, que me afecta solamente a mí, en todo caso hagan juicio de valor por su la falta de convicción en las ideas que representan nuestros valores. Deshacerse de mí oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo dentro de la embajada que representaba a la verdadera libertad, es decir: a las ideas del presidente Milei”.

Nimo se define como “menemista, mileísta y anarcocapitalista” y se considera discípulo de Huerta de Soto, el catedrático español que conduce la escuela austríaca en la capital ibérica.

A fines del mes pasado, Nimo le concedió una entrevista a un influencer en la que defendió la gestión mileísta y deslizó críticas al gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene buena relación con Milei.

Hasta el momento, ni Bunge ni el canciller Pablo Quirno ni Milei se pronunciaron al respecto.

Interna

La influencia de Nimo en la embajada y su contacto directo con Huerta Soto, lo posicionaban, el año pasado, en la consideración de la Casa Rosada para ser nombrado embajador hasta que finalmente se resolvió la designación de Bunge.

Los pasillos de la embajada se habían convertido en una trinchera durante los últimos meses de la gestión de Roberto Bosch a fines del 2024 hasta que fue desplazado por el Gobierno. Funcionarios y empleados contactados por LA NACION en aquel entonces hacían referencia al mal ambiente laboral.

La designación de Nimo en agosto del 2024 como agregado especializado en Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, desató una interna que generó desconfianzas mutuas con el entonces embajador.

Nimo, que no es diplomático de carrera, tiene 46 años, fue concejal de Avellaneda y presidente de Pro en ese distrito.

Alejandro Nimo, agregado especializado en Promoción de Inversiones y Comercio Internacional en la Cancillería

La cofradía de los libertarios españoles, que mantienen diálogo semanal con el Presidente por WhatsApp, lo considera a Nimo uno de los principales interlocutores con el gobierno argentino.

Nimo se quejó varias veces ante Milei de que la embajada argentina no lo integraba a su trabajo diario y aseguraba que no le permitían ejercer correctamente la función que le había encomendado, tal como publicó LA NACION.

Durante una entrevista con este diario, Nimo criticó las condiciones laborales de los diplomáticos en el contexto económico argentino. “No quiero residencia, tres mucamas, dos choferes, un palacio, custodia. Quiero ser un embajador moderno, que use su auto y viva en su casa”, cuestionó cuando le preguntaron si le gustaría ser embajador.