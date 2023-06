Ataque a Cristina: en un sorpresivo cambio, la novia de Sabag Montiel designó a Telleldín como abogado

escuchar

Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, detenido por intentar asesinar a Cristina Kirchner, cambió sorpresivamente de abogado y designó a Carlos Telledín, absuelto por el atentado a la AMIA y que compartió ese largo juicio con José Manuel Ubeira, actualmente querellante en representación de la vicepresidenta.

Uliarte está acusada de ser coautora del atentado junto con su novio. Hasta ahora era defendida por el abogado de oficio Gustavo Kollamn, pero ahora cambió y nombró a Telleldín, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Telleldín compartió el banquillo de los acusados en el primer juicio por el ataque a la AMIA con Ubeira, que era abogado del excomisario Juan José Ribelli. Ambos resultaron absueltos y Ribelli es hoy socio de Ubeira.

Telleldín aparece en el universo de los Kirchner en otra causa. Interviene como defensor de los imputados del asesinado de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de los Kirchner, en Santa Cruz, secuestrado y torturado supuestamente cuando le reclamaban dinero.

Traslado de los detenidos del por el atentado contra Cristina Kirchner desde juzgado a dependencia de la PSA PSA

Ayer el diario Página 12 dio la primicia del cambio de abogado por Telledín, que hoy se concretó con la notificación oficial a los defensores oficiales.

Ya en el pasado, apenas ocurrido el atentado el 1 de septiembre hubo un intento de introducir al exdesarmador de autos Telleldín como el abogado de Brenda Uliarte, pero su ingreso se frustró. Telleldín fue quien señaló a Ribelli en la venta de la camioneta que explotó frente a la AMIA, luego ambos fueron absueltos. Su ingreso se frustró.

En ese momento Leonardo Uliarte, padre de Brenda, se reunió con su hija y con el defensor oficial Kollman y les dijo que lo estaban presionando para cambiar de abogado y su hija firmara la designación de Telledín . En ese momento se negaron. Siempre estuvo conforme con su defensa oficial.

Ahora algo ocurrió. Ayer Uliarte recibió una llamada en el penal que la desequilibró, dijeron fuentes de tribunales. Tras esa comunicación la vieron psicólogos del Servicio Penitenciario Federal y le diagnosticaron un “retraso mental leve” . Nada de esto surgió en los estudios previos.

Los psicólogos de la Defensoría General de la Nación estaban analizando a Uliarte para preparar un informe de cara al próximo juicio oral y público.

Fernando Sabag Montiel, en el centro, es llevado por la policía al edificio de tribunales para declarar como el principal sospechoso del intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Argentina, el martes 6 de septiembre de 2022. (AP Foto/Gustavo Garello)

El fiscal Carlos Rívolo pidió elevar a juicio la causa por el ataque a Cristina Kirchner con Sabag Montiel y Uliarte como principales imputados, acompañados de Nicolás Carrizo, jefe de ambos como partícipe.

Ahora debe decidir la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada ya recibió el acuerdo de Uliarte y de Sabag Montiel para ir a juicio. Sus defensores pidieron que se haga el proceso lo antes posible, ya que sus clientes están presos. La defensa de Carrizo pidió prórroga para pronunciarse, la que se vecen el jueves próximo. Con estos elementos enla mano Capuchetti está en condiciones de decidir.

Cristina Kirchner entendió que elevar a juicio el caso era consagrar la impunidad porque no se incluyeron en esta etapa las pistas que ella impulsa y que apuntan al diputado de Cambiemos Gerardo Milman. No obstante estas protestas, consintió la elevación, pues de no hacerlo no podría acusar en el juicio oral.