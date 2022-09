Ataque a Cristina Kirchner: el abogado defensor de Nicolás Carrizo explicó cómo se financian sus servicios

Gastón Marano, uno de los dos abogados que defiende a Nicolás Carrizo, líder de la banda de los “copitos” y quien es investigado por su participación en el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, compartió un comunicado en Instagram donde respondió preguntas sobre su rol como defensor.

En un posteo, habló sobre su llegada a la causa, el vínculo que mantiene con Carrizo y su familia, sus honorarios y las especulaciones en torno a una presunta relación con partidos opositores.

“Durante los últimos dos días escuché en canales de todo tipo una serie de hipótesis y elucubraciones sobre quién soy, a quién respondo y quién me paga los honorarios. También se habló sobre cuál es mi rol en la causa en que se investiga el execrable atentado contra Cristina Fernández de Kirchner”, comenzó por decir.

“Paso a responder las preguntas que desvelaron a la prensa en los últimos días”, dijo. Y abordó la primera interrogante: ¿Cómo llego a esta causa?

“A través de la referencia de un colega que decidió no tomar la representación porque no disponía de la cantidad de horas de trabajo que esta defensa requería. Y le propuso a la familia de Carrizo contactarme, lo que hicieron”, contestó Marano.

Sobre quién le paga, aclaró: “Debido a la situación económica de Carrizo, decidí tomar la causa ‘pro-bono’, es decir por el cobro mínimo. Eventualmente, me pagará Carrizo o quien resulte condenado en costas del final del proceso”.

“Este caso representa un enorme desafío profesional -añadió-. Es una causa con gran trascendencia pública y mediática, lo que hace viable que se conozca mi trabajo y la forma en que lo ejerzo. También se toma una causa así cuando uno sabe que puede hacer la diferencia”.

En alusión a Brenda Salva -la segunda defensora del líder de la “Banda de los copitos”, Marano sostuvo: “Brenda trabaja conmigo hace muchos años. Era estudiante y ahora es profesional”, sintetizó.

Gastón Marano y Brenda Salva, los abogados de Gabriel Nicolás Carrizo

A la pregunta “¿Lo puso en esta causa Javier Milei/Ramiro Marra, Ignacio Torres, el PRO/la CIA?”, contestó: “No, me puso en esta causa Gabriel Nicolás Carrizo. No tengo vínculos con el PRO ni con ningún otro espacio político” Y completó: “Cuando una personas ingresa a mi oficina no le pregunto cuál es la inclinación política, sino cuál de sus derechos está siendo violado. Y me dispongo a defenderla”.

En los últimos días, se conoció que Marano había cumplido funciones como asesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia bajo la recomendación de Ignacio Torres, senador del PRO. Tras darse a conocer el dato, el legislador se distanció del letrado.

El abogado de Cristina Kirchner Juan Manuel Ubeira acusó en AM 990 al defensor de haber trabajado para la embajada de Estados Unidos y referentes del partido La Libertad Avanza, que tiene como máximo referente al diputado Javier Milei.