Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich asegura haber identificado a algunos de los responsables detrás del ataque contra el presidente Javier Milei este miércoles en el distrito de Lomas de Zamora y evalúa hacer una denuncia penal.

Según fuentes de la cartera, hasta el momento lograron identificar que en la zona hubo “barras”, “concejales”, e incluso funcionarios del intendente Federico Otermín.

Esta tarde, en su cuenta de X, la ministra describió el episodio como un “ataque organizado” por parte del kirchnerismo.

Atacaron la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

En la cartera procuran hacerse de toda la información posible para evaluar presentar una denuncia penal contra los implicados.

“Estaba el secretario de seguridad de Lomas de Zamora agitando. Es decir el secretario de inseguridad”, dijo la ministra Bullrich, en diálogo con LN+, en referencia a Jorge Bonino, secretario de Seguridad del municipio.

“Estaba el concejal Claudio Morell, concejal del intendente Otermín”, agregó. “El dice que fue a ver qué pasaba. El secretario de Gobierno, [Matiás] Gasparrini...” , siguió la ministra.

“Hay detenidos; hay barras de la hinchada de Temperley que trabajan en el Municipio; un miembro de la hinchada de Arsenal, que además no puede ingresar a las canchas por violento”, describió.

“Grupos de izquierda”

La ministra también involucró en al ataque a “grupos de izquierda” y mencionó que un miembro de la agrupación H.I.J.O.S quedó detenido tras los incidentes.

Además, respaldó el accionar de la Policía de la provincia, que actuó con rapidez cuando comenzaron los disturbios y se colocó como “barrera” de protección, según describió la ministra. “Los felicitamos porque protegieron la institucionalidad del país, que es el Presidente”, dijo.

El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

Antes, en su cuenta de X, había realizado un descargo en clave electoral. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más“, publicó.

Algunas de las imágenes registradas por la cámara de LN+ muestran a distintas personas tomando con sus manos piedras y restos de un volquete que estaba en la zona.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Durante la recorrida le arrojaron una piedra a la camioneta que llevaba al presidente Santiago Filipuzzi - LA NACION

El ataque ocurrió en plena campaña electoral camino a las elecciones del próximo 7 de septiembre, y en un momento delicado para el Gobierno, que atraviesa una crisis por los audios atribuidos al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, que hablan de supuestas coimas en el organismo.

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”, dijo el Presidente antes del ataque desde la caja de la camioneta en la que viajaba junto al diputado José Luis Espert, su hermana Karina y el armador de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó.