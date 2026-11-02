ATE anunció protestas en 27 aeropuertos para el viernes y podrían registrarse demoras y cancelaciones en vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva medida de fuerza en reclamo contra el gobierno de Javier Milei en 27 aeropuertos del país este viernes 6 de noviembre. La protesta, enmarcada en reclamos por supuestos incumplimientos en seguridad aeroportuaria, podría afectar las operaciones y generar demoras y cancelaciones en los vuelos, incluido en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

La retención de tareas organizada por el sindicato habilitará que durante el período de protesta únicamente se garanticen vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales.

Asimismo, ATE realizará lo que definió como un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, con un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

El paro afectará los vuelos en Ezeiza y Aeroparque Martín Cossarini

“¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El titular de la organización responsabilizó a la administración mileísta y señaló: “Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros”.

“[Luis] Caputo y [Federico] Sturzenegger nunca subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?”, cuestionó Aguiar.

El comunicado de ATE

Y agregó: “No se conoce el destino del 90% de lo que se recauda por tasa aérea. Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores”.

“Faltan ambulancias, la mayoría están rotas, tampoco hay insumos para atender emergencias, faltan extintores. Lo que está ocurriendo es una desidia total. La verdad es que son unos improvisados que están jugando con la vida de la gente”, acusó Aguiar en el comunicado al que accedió LA NACION.

Desde el sindicato que agrupa a empleados y jubilados que desempeñan funciones en la administración pública nacional, provincial y municipal también explicaron que la denuncia —enviada a la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero— apuntó también contra el deterioro tanto en aeropuertos nacionales como internacionales, lo que “incurre en una grave violación sistemática a la obligatoriedad de proveer condiciones de higiene, seguridad técnica y ambiente de trabajo dignos”.

“A pesar de que el impuesto a la tasa aérea abonado por cada pasajero en la República Argentina genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de dichos fondos retorna para el fortalecimiento operativo del organismo, como así tampoco para salarios del personal del organismo, contradiciendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica”, señala el documento que enviaron a Trabajo.

La medida de fuerza está organizada por ATE

Además, el sindicato argumentó la necesidad de reparar la falta de agentes extintores y equipos de protección personal, y deficiencias en ambulancias e insumos sanitarios para atender emergencias en la gran mayoría de los aeropuertos. Ante está situación, reclamaron “inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados”, junto con documentación sobre riesgos laborales, ART, mantenimiento de equipos y entrega de elementos de protección personal.

A principios de septiembre, el gremio de estatales ya había realizado un plan de “48 horas de protestas” en más de 20 aeropuertos del país y en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En esa oportunidad, la medida de fuerza incluyó asambleas y movilizaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.