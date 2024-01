escuchar

A menos de 24 horas del paro general convocado para este miércoles por la CGT, el titular general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que un helicóptero de la policía federal sobrevoló el edificio del sindicato situado en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que consideró como un acto “intimidatorio” contra el gremio. “Intentan infundir miedo y temor a niveles insospechados”, apuntó.

No creo que en los últimos 40 años haya pasado algo así. En este momento, hace más de media hora que un helicóptero de la Policía Federal está sobrevolando sobre nuestro sindicato ATE en la Capital Federal”, señaló Aguiar por X.

“Intentan infundir miedo y temor a niveles insospechados. No hay dudas que a esta altura se están vulnerando todas las garantías constitucionales. Cuesta creerlo. Se parece mucho a una dictadura. Los empleados del sindicato están atemorizados”, denunció el sindicalista.

“Nosotros le decimos a Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei que van a fracasar en su intento de buscar intimidarnos. Mañana los estatales paramos y nos movilizamos en toda la Argentina”, concluyó el titular de ATE.

#URGENTE!



No creo que en los últimos 40 años haya pasado algo así. En este momento, hace más de media hora que un helicóptero de la #PolicíaFederal está sobrevolando sobre nuestro sindicato #ATE en la Capital Federal. Intentan infundir miedo y temor a niveles insospechados.



No… pic.twitter.com/M49WBo7p9J — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 23, 2024

En tanto, fuentes allegadas a la policía federal calificaron el planteo de ATE como una “ridiculez” y negaron estar al tanto de cualquier tipo de sobrevuelo en las inmediaciones del edificio.

En cambio, aclararon: “Muchos de los vuelos son para traslado no solo de heridos de bala, sino cualquier otra situación de riesgo de vida que involucre al personal policial. Pero si vamos concretamente a las movilizaciones o cortes, el helicóptero sirve para tener imágenes en vivo desde el lugar de los hechos”.

La acusación de Aguiar se da en plena escalada del conflicto sindical con el Gobierno y luego que el gremialista anticipara que no cumplirá con el protocolo antipiquetes establecido por el ministerio de Seguridad.

“Que Bullrich no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana vamos a ser una multitud, y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno“, advirtió este martes el secretario general de ATE, que ya cruzó cartas documento con la ministra de Seguridad: ella les mandó una exigiéndoles una cifra millonaria por el costo del operativo de las marchas de diciembre y el gremialista le envió otra donde señaló que si no deponía su “accionar persecutorio y antisindical”, la iba a denunciar.

En este marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que no pagarán a los empleados públicos si mañana no van a trabajar y Aguiar le dijo en su momento: “Vos también podrías parar, pero de decir burradas”.

El paro

Para el miércoles, en tanto, desde el sindicato que se identifica con el color verde ya definieron que comenzarán el cese de actividades a las 0, que se extenderá por 24 horas y que será así para los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.

“La administración va a estar toda paralizada”, adelantó Aguiar, quien explicó: “Solo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales y, en el caso de organismos con atención a jubilados, se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada”.

LA NACION