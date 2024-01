escuchar

“No los entiendo”. Esa es la frase con la que un diputado de la oposición dialoguista describe el vínculo que mantienen con La Libertad Avanza (LLA). El desconcierto es general y se incrementó después de las tratativas que se extendieron ayer hasta bien entrada la noche. Este compendio de legisladores mira con estupor los movimientos del oficialismo, que podría perder la pulseada en el plenario de comisiones -convocado para esta tarde a las 18- y terminar con un dictamen de minoría si no apura el diálogo con estos bloques. A pesar de que Pro ya definió que apoyarán el texto de los libertarios con disidencias, esa discusión no está saldada en la UCR y Hacemos Coalición Federal, quienes no descartan la idea de votar un texto propio.

Por eso, este mosaico de 66 legisladores –los 34 radicales y los 32 que componen el interbloque entre la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto e Innovación Federal– dialogan internamente para definir cómo proceder si el Gobierno no cede con un punto clave: las retenciones al agro. Como segundo ítem, también plantean modificaciones a la fórmula de movilidad jubilatoria que incorporó el Poder Ejecutivo en el nuevo texto del megaproyecto. En estas reuniones previas a la cumbre de comisiones, se sumó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien apuntó a los contrapuntos que surgieron entre los mandatarios provinciales y el incremento de los derechos de exportación, fundamentalmente al complejo cerealero e industrial. Lo mismo hizo ayer el líder cordobés, Martín Llaryora, quien subrayó la necesidad de pensar las reformas considerando las restricciones presupuestarias de las provincias.

De hecho, este mediodía hubo una reunión entre algunos emisarios de la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y Guillermo Francos -ministro del Interior-, Santiago Caputo -mano derecha del Presidente- y Nicolás Posse -jefe de Gabinete-. “Le llevaron una serie de propuestas para destrabar la ley ómnibus y el gobierno quedó en contestar esta tarde si las acepta”, señalaron en Hacemos Coalición Federal, que cuenta con legisladores que responden al mandatario entrerriano. Esta situación destrabaría un poco la posibilidad de acompañar el dictamen del oficialismo con disidencia parcial, aunque por el momento el bloque se inclina por votar un texto propio.

“Nuestra mayor preocupación en este momento tiene que ver con el impacto negativo que puede tener la ley ómnibus a la producción”, destacó Pullaro en diálogo con LA NACION, quien viajó junto a su vice, Gisela Scaglia, para reunirse con el bloque radical, Pro y Hacemos Coalición Federal. En estas reuniones, los mandatarios santafecinos plantearon la necesidad de evitar la suba de los derechos de exportación, así como de impedir que se reduzca el corte del biodiesel. “Parece una iniciativa redactada por las petroleras”, señaló el jefe provincial.

“Terminamos muy conformes con la reunión con Rodrigo [De Loredo] porque tenemos el respaldo inquebrantable del bloque UCR, que va a acompañar nuestros planteos y va a trabajar para que se quiten de la ley o para el rechazo de los mismos” , señaló el gobernador de Santa Fe. Respecto de su cuestionamiento a la reducción del corte de biocombustibles, dijo que están “muy próximos a tener -en ese punto- un dictamen común con el Poder Ejecutivo, consensuado con los ministros de producción de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, Salta, Tucumán y Entre Ríos”.

Sobre la reunión que ayer mantuvieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con el ministro del Interior, Guillermo Francos, Pullaro resaltó la “buena voluntad” del funcionario de trasladar sus reclamos al Ejecutivo para trabajar en el plenario de hoy las alternativas planteadas a la suba de retenciones, las reformas pesqueras y el cumplimiento del fallo de la corte en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta cumbre se dio en la antesala al anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de enviar un nuevo proyecto de Ganancias al Congreso, que reestablezca el impuesto coparticipable y alivie las cajas provinciales. Respecto de esta lógica pendular, De Loredo reflexionó: “No podemos entrar de vuelta en la lógica del látigo y la billetera” , a la vez que subrayó que el esfuerzo fiscal lo tienen que hacer “todas las jurisdicciones”.

En el mismo momento en que el jefe del bloque radical conversaba con los periodistas acreditados en la Cámara baja, el vocero presidencial, Manuel Adorni, alertaba con un tono amenazante en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que si no se aprueba el proyecto de ley ómnibus “se ajustarán las cuentas públicas y esto va a incluir revisar todas y cada una de las partidas que se transfieren a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación”.

No obstante, tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal la definición sobre cómo votar esta tarde todavía no se saldó. Un sector del radicalismo, ligado con el ala dura encabezada por Facundo Manes, se siente incómodo con firmar en disidencia parcial el dictamen del oficialismo, mientras que otro cree que aún se puede buscar algún acuerdo con el Gobierno y no descartan las posibilidad de acompañar el dictamen de LLA en disidencia parcial. Lo mismo pasa en la bancada en la que conviven socialistas, la Coalición Cívica, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los oficialismos provinciales de Córdoba, Chubut y Entre Ríos. Allí, Pichetto se muestra predispuesto a votar con el oficialismo y habla de “no ser obstruccionista”, a la vez que otras voces consideran imposible este proceder y ya tienen listo un dictamen propio.

El acompañamiento, o no, de estos bloques a la propuesta del Gobierno en el plenario de comisiones será determinante para lograr un dictamen de mayoría o de minoría. Si el oficialismo solo obtiene el apoyo de Pro, su posición quedará relegada al rechazo del kirchnerismo, que obtendrá una primera victoria legislativa . Si esto pasara, su dictamen será el primero en tratarse en el recinto y el proyecto de Milei, que será abordado en segunda instancia, podría naufragar.

“Estamos dialogando entre nosotros, tenemos muchos puntos en común, después hay que ver cómo se define eso en los dictámenes. Nos asombra que uno convoca a dictaminar en una reunión cuando ya tiene el número, y ayer nosotros pensábamos que así era, pero nos llegan trascendidos de que solo está LLA apoyando el proyecto que llegó ayer sin modificaciones, así que vamos a ver el comportamiento de los otros bloques y con qué cosas podemos insistir e incidir para que se sigan cambiando”, consideró hoy la diputada de la UCR y vicepresidenta del bloque, Karina Banfi.