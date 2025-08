ATE inicia un paro y acampe por 48 horas en el Conicet en reclamo por los recortes a la ciencia

Este miércoles a las 13 comenzaráuna jornada de paro y acampe en el Conicet, que se extenderá por 48 horas, en reclamo contra los recortes aplicados al organismo nacional por el gobierno de Javier Milei. La vigilia —organizada por ATE Conicet, el colectivo “Jóvenes Científicxs Precarizadxs” y otras organizaciones vinculadas a la ciencia— se realizará en el Polo Científico-Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“La medida se relaciona con el inédito desfinanciamiento a la ciencia, la reducción salarial y la incertidumbre y las dilaciones que rodean al organismo. Hay más de mil altas pendientes de investigadores y personal de apoyo con el concurso aprobado", justificaron desde ATE en un comunicado previo al inicio de la protesta.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ratificó la medida que comenzará esta tarde y no descartó llevar adelante una “ocupación pacífica” del organismo a partir del viernes si el Gobierno no ofrece respuestas. “Si no hubiese sido por la gobernanza mixta que tiene el organismo y la lucha de sus trabajadores, Javier Milei ya hubiese cerrado el Conicet”, afirmó.

El posteo de Aguiar. X

“Se tienen que prorrogar todas las becas hasta el alta definitiva. Por problemas de financiamiento, desde que asumió Milei se perdieron más de 1600 puestos de trabajo. No podemos permitir que se ponga en riesgo a la ciencia pública y a todos sus trabajadores", escribió en su cuenta de la red social X.

La vigilia incluirá una conferencia de prensa el miércoles a las 13, cuando se de comienzo a la medida de fuerza; charlas informativas abiertas a la comunidad durante la tarde. También habrá números musicales a partir de las 21 en la explanada del organismo.

Entre las acciones del Gobierno que las organizaciones denuncian como ataques contra la ciencia nacional, se incluyen:

La interrupción total, desde diciembre de 2023, de las designaciones de personas ya seleccionadas para ingresar a la carrera del investigador.

La virtual desaparición de la Agencia Nacional de Promoción Científica, que financiaba investigaciones científicas y tecnológicas.

La eliminación de programas del ex Ministerio de Ciencia, hoy degradado a Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El despido de más de 1500 trabajadores.

Una de las marchas de los científicos contra los recortes. Soledad Aznarez

El boom del streaming del Conicet

Esta nueva protesta se da en medio del impacto que ha generado la expedición liderada por un equipo del Conicet junto a la fundación Schmidt Ocean Institute que explora el cañón submarino Mar del Plata, un ecosistema de enorme biodiversidad y hasta ahora poco conocido.

La misión se transmite casi a diario en vivo a través de imágenes inéditas del fondo marino, lo que generó un gran interés del público. Las transmisiones alcanzaron picos de más de 50.000 usuarios en línea de forma simultánea. Así, el público puede observar en tiempo real la exploración de las profundidades del mar argentino y descubrir curiosas especies marinas, como peces, pulpos, anémonas y estrellas de mar, gracias a imágenes de alta calidad.

La expedición utiliza tecnología de última generación. El buque de investigación Falkor transporta al equipo y cuenta con equipamiento oceanográfico avanzado. La pieza central de la operación es el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, un robot submarino que captura tomas en ultra alta definición y recolecta muestras biológicas y geológicas con un impacto mínimo sobre el ecosistema. Es la primera vez que esta tecnología se utiliza en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental.