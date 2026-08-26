ATE realizará este jueves un paro en las Fuerzas Armadas y movilizará en reclamo de mejoras salariales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció para este jueves un paro en las Fuerzas Armadas con movilización al Ministerio de Defensa en reclamo de mejoras laborales y salariales.

La acción se llevará a cabo a las 11 y fue anunciada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, mediante un comunicado.

El mensaje de Aguiar Captura

“El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema”, manifestó Aguiar.

El referente sindical denunción que las familias de quienes trabajan en las Fuerzas están “en crisis” porque sus ingresos mensuales “son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y, además, cancelar otros compromisos”.

“Se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social”, señaló.

Rodolfo Aguiar Ricardo Pristupluk

Por otro lado, y luego del anuncio del Gobierno de desactivar la Base Aeronaval de Punta Indio en la provincia de Buenos Aires para elaborar un “plan de reestructuración y modernización”, Aguiar advirtió que el gremio no permitirá que cierre.

“No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo”, afirmó.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay Defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, agregó.

Rechazo de ATE a la propuesta del Gobierno

La decisión de ATE de movilizar al Ministerio de Defensa se dio un día después del rechazo a la propuesta del Gobierno de aumentar los salarios de los trabajadores estatales en un 1,7% para el período entre septiembre y diciembre.

La propuesta fue aceptada por la UPCN pero rechazada por ATE.

ATE rechazó la propuesta ATE

“(Javier) Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos”, expresó Aguiar vía redes sociales tras la negativa a la oferta.

Y añadió: “Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. Vamos a tomar medidas de fuerza”, anticipó además.