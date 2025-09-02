Audios: un senador anticipó que el miércoles se reunirán para definir una resolución y cargó contra los DNU de Milei

“Es infernal la cantidad de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que utilizó este Gobierno: un abuso”. Esas fueron las palabras del senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco para analizar la toma de decisiones del Ejecutivo. En un móvil con LN+, el legislador por Tierra del Fuego mencionó que este miércoles la comisión de libertad de expresión se reunirá para definir una resolución que harán pública en la sesión que el Senado tendrá el jueves, cuyo objetivo central es rechazar definitivamente el veto a la emergencia en discapacidad.

El senador nacional Pablo Blanco en dialogo con LN+

“No tengo dudas que en la sesión del jueves vamos a rechazar los vetos del Gobierno. Producido el rechazo en el Senado la ley de discapacidad queda firme”, vaticinó Blanco. “Las tasas de interés que actualmente está pagando el Gobierno superan ampliamente las previsiones presupuestarias del área de discapacidad”, argumentó.

Según Blanco, “el Gobierno nos tiene acostumbrado al verso de decir que el Congreso actúa siempre en contra del déficit fiscal". Consultado por los audios del escándalo, el senador dijo: “Es una muestra de la inutilidad que tiene el gobierno de Javier Milei para obrar”.

El senador nacional Pablo Blanco en diálogo con LN+

“Están desorientados. Siempre responsabilizando a los otros. No son capaces de hacerse cargo de sus obligaciones", subrayó en referencia al Gobierno. En su intercambio con LN+, Blanco también cargó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Ahora se queja del espionaje ruso pero, ¿quién es la responsable de que eso no ocurra?”, enfatizó.

“Si en la sesión del jueves sale todo bien, presentaremos una iniciativa para reglamentar el uso de los DNU”, agregó el senador. Finalmente, hizo una aclaración: “Esta medida de la UCR no es contra el Gobierno, es algo por lo que venimos trabajando desde hace años”.