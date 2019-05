Pablo Avelluto Fuente: Archivo

Pablo Avelluto , secretario de Cultura de la Nación, habló sobre los eventos ocurridos durante la realización de la Feria del libro , desde la tensión que se vivió en la apertura hasta la presentación del libro de Cristina Kirchner .

"Cuando las autoridades de la Fundación El Libro quieren hacer las cosas de una manera las hacen de una manera, y cuando las quieren hacer de otra, las hacen de otra", dijo en diálogo con Radio Nacional, en referencia al acto de inauguración, en el que el funcionario fue abucheado y silbado. "Pueden brindar un acto como el de ayer, ofreciéndole a la expresidenta las garantías que ella había solicitado", señaló, pero añadió: "A mí me habían dicho que no iba a suceder lo mismo que el año pasado conmigo y no lo pudieron o no lo quisieron hacer".

En tanto, consideró que la Fundación El Libro "está dirigida por editores que han mostrado su simpatía por el gobierno de Cristina Kirchner", aunque aclaró que "no tiene nada de malo". "No hay ningún delito en que sus directivos sean mayoritariamente kirchneristas", resaltó el funcionario.

"Lo que a mí más me alarma es que estos hechos se naturalicen: silenciar al otro, patotear al otro como le pasó ayer a Maru Duffard", sostuvo, en relación al momento que vivió la periodista de TN, que fue rodeada de simpatizantes kirchneristas mientras realizaba la cobertura de la presentación del libro de la expresidenta.

"Esto deteriora la convivencia democrática", añadió Avelluto. Con respecto al evento protagonizado por Cristina Kirchner, señaló: "La expresidenta tiene derecho a presentar su libro en la Feria o en cualquier lado (...) La Feria del Libro es un acontecimiento privado, organizado por el sector privado, impone las reglas que quiere".

Por otra parte, se refirió a la controversia generada por la presentación del libro Crónica de una guerra negada, escrito por el ex teniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, quien actualmente permanece preso en Campo de Mayo, condenado por delitos de lesa humanidad. Tras el acto, en el que participaron el coronel Guillermo Viola, el escritor José D'Angelo, el teniente (R) Pedro Güiraldes y el periodista Ceferino Reato, la Fundación El Libro, organizadora de la Feria, hizo circular un descargo con el título "Sobre el libro de un genocida"

"La FEL muchas veces NO conoce el contenido de dichos actos de antemano, más allá de lo que escuetamente declara el organizador, y no ejerce un papel controlador sobre lo que en ellos se diga ni sobre quienes estén presentes. Si se nos solicitara un espacio para hacer, de manera declarada, una apología del terrorismo de Estado o cualquier otro terrorismo, acto xenófobo o racista, o cualquier otro tipo de delito, claramente diremos que no. No fue este el caso, donde nada de lo que allí ocurrió se nos anticipó de manera alguna; incluso alguno de los disertantes anunciados no estuvieron y sí lo hicieron otros.", decía el comunicado de la Fundación El Libro.

Sobre este punto, Avelluto sostuvo: "No hay una sola línea que haya escrito Ceferino Reato de la que se pueda desprender que es un apologista del terrorismo de Estado". Y añadió: "Que la Fundación El Libro haga esa consideración sobre un periodista de este calibre, me parece terrible, casi raya la censura".