LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evalúa otorgar un bono a los trabajadores públicos mientras los intendentes -en particular los opositores- expresan dificultades para cumplir con los anuncios de una mejora salarial en los municipios. El debate por el pago de una bonificación se aceleró después del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, que dispuso de manera unilateral una suma fija de $60.000 para los asalariados registardos con sueldos hasta $400.000 netos.

El candidato presidencial de Unión por la Patria aprovechó el anuncio para “invitar a las provincias y municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales”. Además, la decisión choca contra un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de recortar la masa salarial de los empleados del sector público en un 5%.

Kicillof opinó hoy que los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa son “una respuesta que viene a compensar, pero más bien a reparar lo que siempre produce una devaluación, que era una imposición del Fondo Monetario para hacer el desembolso”. Lo dijo antes de recibir hoy al Foro de Intendentes Radicales en el Salón de los Acuerdos, donde los alcaldes también expresaron las dificultades por los atrasos y la desactualización en las transferencias de fondos. Mientras los alcaldes radicales se quejan porque no tienen fondos para pagar los bonos que dispuso el ministro de Economía, Kicillof dijo que evalúa otorgar un bono a los 600.000 trabajadores de la provincia.

Sergio Massa y Axel Kicillof Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Vamos a encontrar la manera de hacerlo siempre defendiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras para que no pierdan con respecto a la evolución de los precios”, dijo el gobernador. Y aclaró: “Eso ya lo venimos haciendo sin que tenga que haber ninguna medida ni nacional ni vinculada a acuerdos más generales, sino como una política permanente del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“Tenemos un esquema muy particular, y es que los sueldos de la provincia de Buenos Aires, por los acuerdos que llevamos adelante con los trabajadores y trabajadoras, no han venido perdiendo con la inflación hasta ahora”, argumentó Kicillof. Y agregó: “Por más que la inflación ha venido acelerándose, los acuerdos que llegamos con los trabajadores y trabajadoras de la Provincia permiten que, a diferencia de otros sectores, privados y también en algunos casos vinculados al sector público pero de otras dependencias, sí pierden con la inflación. Los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires no han perdido con la inflación”.

Los intendentes radicales expresaron su malestar dado que los municipios tienen dificultades para cumplir con los bonos dados los atrasados pre existentes y la desactualización de las transferencias.

De la reunión participaron tres de los 32 alcaldes radicales: Gonzalo Pelusso (Magdalena); Luis Salomón (Saladillo) y Alejandro Federico (Suipacha). La reunión había sido pedida por el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, que está a cargo del Foro de Intendentes Radicales.

Los intendentes de Unión por la Patria no se manifestaron aún, pero esperan que la Nación o la provincia ayuden a solventar los bonos a sus trabajadores dado que la medida condiciona sus posibilidades de hacer campaña electoral.